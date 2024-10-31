本报北京10月30日电 （记者齐志明）今年“双11”网购促销活动已拉开帷幕，为维护消费者合法权益，引导消费者合理消费，近日，北京市消费者协会、天津市消费者协会、河北省消费者权益保护委员会联合发布“双11”消费提示，提醒广大消费者享受购物乐趣和便利的同时，也需警惕一些潜在的风险和问题。

一是选正规信誉好的平台，避免私下交易。建议消费者在网购时，首选资质齐全、信誉良好的诚信正规电商平台。下单前了解清楚平台推荐商品的来源、功能、质量、价格、售后等情况，不被明显低价所误导，不轻信库存紧张等诱导式营销和剧本式营销。通过平台提供的正规支付渠道付款，切勿转账至个人账户。二是要弄清楚优惠规则，当心虚假打折优惠。三是保护个人信息，扫码返利需谨慎。四是不要点击陌生链接，谨防因信息泄露导致资金安全风险。五是要按需购买不浪费。六是注意先查验后收货。七是妥善保留消费凭证。消费者网购时要提前了解退换货政策，要有存证意识，妥善保留购物发票、订单信息、聊天记录、商品宣传广告等相关凭证作为消费维权证据。

《 人民日报 》（ 2024年10月31日 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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