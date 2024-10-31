刘诗瑶

接力“飞天”，再探苍穹——当神舟十九号航天员乘组与神舟十八号航天员乘组在中国空间站胜利会师，一张太空“全家福”定格下中国载人航天的经典瞬间。

神舟十九号航天员乘组中，首次作为指令长的70后航天员蔡旭哲，是我国目前重返空间站间隔时间最短的航天员；航天员宋令东、王浩泽，都是首次执行飞行任务的90后。神舟十八号航天员乘组则均为80后。太空会师，实现了70后、80后、90后3个年龄层次航天员的“天宫”同框。

90后飞天逐梦，顺应了我国航天事业的发展规律，体现了我国航天人才队伍梯度合理、接茬成长的良好势头。蔡旭哲说：“我的两位队友勇敢、自信、阳光、乐观，有很强的责任意识和使命意识。”宋令东说：“我将不辱使命，不负重托，跑好飞天接力棒，展示好我们90后形象，将祖国的荣耀写在太空。”王浩泽说：“人生中最大的幸运，莫过于在年富力强时肩负起自己的使命。”不只是航天员群体，回顾近年来的重大航天任务，90后早已经活跃在各个重要岗位上，成为朝气十足的中坚力量。北京航天飞行控制中心“北京明白”团队中有多名90后成员，“嫦娥”“北斗”等任务的核心团队成员平均年龄在30岁出头。一大批年轻航天人拼搏奋斗在岗位一线，展现了新时代中国青年奋发进取的精神风貌。

90后脱颖而出，离不开我国航天事业的蓬勃发展。在加快建设航天强国的道路上，重大型号任务密集、重要发射任务不断，为青年人才创造了充分施展才华的广阔舞台。航天领域各单位各部门敢于给年轻人“压担子”，为他们成长“搭梯子”，创造青年人才茁壮成长的良好环境，让包括90后在内的青年人才挑大梁、当主角。

90后担当有为，离不开载人航天精神的赓续传承。神舟家族的飞天接力棒，正从60后、70后、80后的前辈手中，传承到90后一代。航天事业薪火相传、后继有人，“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的载人航天精神历久弥新。“把每个人的岗位工作做好了，拼起来就是中国航天，就是伟大祖国。”神舟飞船首任总设计师戚发轫院士的这句话，始终是年轻航天人的座右铭。在航天科研工作中，老带新、传帮带是常见的合作模式。老一辈航天人毫无保留、倾囊相助，传下去的不仅仅是技术，还是严慎细实、精益求精的风骨品格。

星空浩瀚无垠，逐梦脚步不停。期待广大年轻航天人充分展现团结奋斗、不甘人后、自立自强的精神风貌，在逐梦太空的征途上，发出夺目的青春光彩，为我国航天强国建设再立新功。

《 人民日报 》（ 2024年10月31日 06 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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