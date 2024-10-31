本报北京10月30日电 （记者谷业凯）记者从国家知识产权局获悉：我国西部地区知识产权事业发展深入推进。截至今年9月底，西部地区各省份有效发明专利量达49.3万件，同比增长16.7%。近年来，西部地区积极开展专利转化运用专项行动，遴选17.2万件存量发明专利进入可转化专利资源库。

近年来，国家知识产权局在重庆、四川、陕西等地组织开展跨区域对接，促进中东部地区可转化专利有序在西部地区转移转化。今年前三季度，西部各省份专利转让许可备案次数达4.3万次，同比增长45.7%。

《 人民日报 》（ 2024年10月31日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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