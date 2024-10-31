郑少忠

“快来，有棵树砸电线上了。”一场大风过后，一棵3米多高的大树倒伏在电线上，几名正在巡逻的江西省上饶市信州区朝阳镇溪边村物业管理理事会成员，赶忙联系了村干部及志愿者。只用半小时，大家一起行动，消除了安全隐患。

什么是物业管理理事会？2023年以来，信州在全区38个建制村285个自然村探索施行以“事情自商自定、人员自选自聘、资金自筹自用、效果自评自议”为主要内容的和美乡村物业化管理，选出责任心强、吃苦耐劳的本村村民组建物业管理理事会，同时吸纳退役军人、能工巧匠等群体，形成“乡村管家”队伍，助力乡村治理。

从普及民法典知识、宣讲村规民约、预防电信诈骗、调解矛盾纠纷，到协助村民清运垃圾、解决生活难题，物业管理理事会成员样样都得上心。信州区逐步建立健全各项制度，鼓励各村结合历史底蕴、具体实际，修订村规民约，让乡村物业化管理同促进乡风文明、深化乡村治理结合起来。

卫生保洁、设施维护，这些在城市小区的服务，在乡村有着不一样的情况。“例如，在卫生保洁上，哪些是公共区域，哪些是私人区域，清扫范围一直有争议。”信州区秦峰镇人大副主席周婉颖说，“为此，我们为每家每户划分了门前‘三包’范围，这样村民们心里就有了数，权责也更清晰了。”

今年7月初，村民郑德松家中装修，由于子女外出务工，夫妻俩日常事务繁忙，疏于卫生打扫，连着两次上了村里的“黑榜”。见状，物业管理理事会成员主动上门为他清扫了屋前堆放物。郑德松很不好意思，衷心道谢的同时，也下定决心做好自家门前“三包”范围内的卫生清洁工作。

一年来，信州区各村积极探索物业化管理，形成了许多行之有效的创新经验，也为村民带来便利。做一次志愿服务加一次分，物业管理积分制激发了溪边村村民参与志愿服务活动的积极性；节能路灯安装好了，沙溪镇向阳村村民夜晚出行更方便了……物业化管理带来的改变，于细微处提升村民的生活质量。

“要把村民的主人翁意识真正树立起来。”信州区政府相关负责人说，和美乡村物业化管理是积极探索创新乡村治理的有效实践，有助于村里主动深入了解群众的诉求和建议，切实有效解决群众关心的问题。

《 人民日报 》（ 2024年10月31日 11 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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