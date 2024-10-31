原标题：科技赋能智慧城市 创新助力“中国建造”

【聚焦新质生产力】

◎实习记者 于紫月 本报记者 薛 岩

“年龄”大、体验差的老房子被改造成了智能舒适的“好房子”，“一杯咖啡，满电出发”的超级充电桩打消了新能源车主的充电焦虑，高端玻璃幕墙熠熠生辉的“世界第一高楼”迪拜哈利法塔让全世界看到了“中国建造”的匠心独运……10月20日，科技日报记者来到北京首钢园，一睹中国建筑科技展中的“建造黑科技”。

本次展览以“科技赋能美好生活，创新引领中国建造”为主题，设置“共建和谐城市”“拓展幸福空间”“助力中国建造”三大主题区，集中展出了中国建筑业167项数字化、工业化、智能化发展的最新成果，应用场景涵盖乡村、城市、高原，创新成果瞄准绿色、低碳、智能。

乡村治污成效显著

场馆内，服务38万余户农家的农村污水治理系统解决方案让记者印象深刻。

农村污水不能达标排放所导致的环境问题是农村人居环境最突出的短板问题之一。该解决方案包括分散处理、相对集中处理、直接纳管等模式，可因地制宜、一村一策，合理选择治理模式和处理工艺，推进污水全面治理、达标排放。研究团队还创新研发出一套智慧管控系统，精准控制进出水量，人力、能耗、设备维护成本大大降低。

此外，纳米陶瓷膜高效净水一体化设备、PC结构一体化污水处理设备等一系列农村治污成果集中亮相，皆已应用到乡村治理的多个项目中，让污水变清流、乡村焕新颜。

乡村治污取得显著成效的同时，生态保护、土壤修复等相关工作也在紧锣密鼓地开展。乌梁素海流域生态保护修复试点工程让这颗黄河上的“塞外明珠”生机尽显，高效广谱重金属稳定化材料可解决土壤修复、河道底泥处理、矿山修复等众多重金属治理难题，复合植生层生态护坡技术能让高原复绿、植被丰茂……

和谐城市便捷生活

“这款600kW超级充电桩最快可实现充电5分钟续航300公里，喝一杯咖啡的时间就能让您的电动汽车满电出发。”中国建筑钢结构研究院院长李任戈介绍，该充电桩使用行业领先的第三代半导体碳化硅、液冷散热和群管群控核心技术，可有效解决常规充电速度慢、枪头重、噪音大等问题，已应用在深圳市大宝路光储充放超级充电站等40余个项目中。它的“兄弟们”还有让电动汽车成为安全移动储能的双向充电桩、2分钟可完成重型卡车电池更换的重卡模块化智能换电站等。

智慧，是绝大部分展品共同体现的科技底色。

智慧立体停车库、光储直柔综合智慧能源产品、智慧船闸运营管理平台、历史文化名城保护管理平台等集中亮相展览。中建设计研究院首席总规划师宋晓龙表示，希望通过最先进的技术让城市充满活力与智慧，让人民共享智慧城市、和谐城市所带来的便捷生活。

智能建造装备上新

“以前砌墙是一块块地垒上去，如今有了3D打印技术，可将3D打印机械臂固定在造楼机平台上，就能直接打印出一面墙体。”中建三局副总工程师王开强在接受科技日报记者采访时表示，造楼机、造塔机等集成平台在建造端实现了现场的工业化，也为新技术、新工艺提供载体。

从空中造楼机到云端建造工厂，从造塔机到不落地移动钢平台造桥机，从城市大直径竖井掘进装备到建筑工程北斗卫星定位装备，“造字家族”“建造重器”的研发与应用让全世界人民看到中国技术正不断挑战“不可能”。

建广厦于天下，点灯火予万家。

“数字化、智能化、信息化等现代科技的融入，让建造越来越创新、越来越高效。”中国建筑股份有限公司副总工程师张琨说。

(责编：杨曦、陈键)

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