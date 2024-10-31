原标题：新舟60人工影响天气作业飞机交付验收

科技日报北京10月30日电（记者付丽丽）30日，记者从中国气象局获悉，我国自主研发设计的新舟60国家级人工影响天气作业飞机通过专家验收，作为中部人工影响天气能力建设成果之一，正式交付湖北省气象局。至此，我国自主研发的人工影响天气飞机已有5架，标志着我国人工影响天气装备国产化迈出重要一步。

国产新舟60飞机是现阶段我国高性能增雨/探测飞机平台的主力机型。“此次飞机交付使用，意味着我国自主研发的人工影响天气作业飞机整体规模和水平再上新台阶。”中国工程院院士、中国气象科学研究院研究员徐祥德表示。

据介绍，本次交付的飞机加装了大气探测、催化作业、空地信息、任务集成等六大子系统，其中包括国内自主研发的大气探测采集处理设备和集成软件，具备大规模联合作业、科学探测、空地协同通信能力，可实现探测数据处理自主可控，单次作业有效催化面积可达9000平方公里，最长作业时间达6小时。这架飞机还新增了国产探头云/降水粒子成像仪和结冰等级预警提示功能，进一步增强了作业精准性和安全性。

(责编：杨曦、陈键)

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