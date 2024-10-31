山西汾酒：前三季度实现营收313亿 净利113亿
2024年10月31日08:39 | 来源：中国网财经
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原标题：山西汾酒前三季度业绩持续稳中向好 实现营收313亿 净利113亿
10月30日晚，山西汾酒披露2024年三季度报告：报告期内，公司实现营业收入313.58亿元，同比增长17.25%，归属于上市公司股东的净利润113.50亿元，同比增长20.34%。
市场拓展成效显著，省外重点市场取得较快增长。前三季度，公司采取稳健市场策略，在公司客户、终端培育较好的地区实现较快增长，持续加大对长江以南空白市场的拓展力度。因地制宜推进“汾享礼遇”，结合品牌宣传及推广策略，提高了品牌在省外的知名度和影响力。中秋期间，“与花与酒醉中秋”为主题的营销活动开展顺利，取得了良好效果。
产品结构愈加优化，矩阵优势更加明显。今年上市发布的青花20和老白汾10新品精准发力，实现了稳健销售，通过科技赋能，推动次高端与腰部产品的高质量发展。构建文创产品矩阵，系统化推动“酒+文化”“酒+文旅”的融合发展战略，成功发布了“高粱穗”注册商标纪念酒“汾酒1924”、青花汾酒×京剧艺术联名文创产品等。完善核心产品体系化建设，研发多规格、多容量非标产品，以满足消费者在不同场景下的多样化需求。
加强品牌建设，提升品牌影响力。通过内容营销等方式讲述品牌的历史和文化，增强品牌文化内涵。利用大数据结合汾酒“数质化”技术精准营销，提高了广告投放的效果和转化率。举办新品发布会等各类品牌活动，增加品牌的曝光度和互动性。9月20日，2024汾酒供应商大会召开，进一步促进了与各供应商间的沟通与合作，激发了供应链的创新与活力，对推动汾酒品质提升及产业协同发展具有重要意义。9月27日，“走进汾酒第一车间——全国主流媒体走进高粱基地”活动成功举办，发布了汾酒酿造专用原粮绿色生产技术标准，从源头严格把控清香品质。
(责编：曹淼、李源)
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