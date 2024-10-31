王丽新 李豪悦

原标题：电影、长剧正收缩 微短剧渐成新势力

当下，微短剧正成为影视行业后来者居上的新势力，或与电影、长剧实现三分天下的格局。多份行业研报显示，从营收来看，2024年国内微短剧市场规模将超过500亿元，预计2027年将达到1000亿元，而国内电影市场年票房最高纪录为2019年的641.49亿元。从发行数量上看，微短剧仅今年8月份一个月的备案数量就高达195部，远超2023年全年制作发行电视剧总量的156部。

那么，为何电影和长剧两大影视行业传统主力军出现了阶段性收缩？又是什么带动微短剧产业快速奔跑？在新的影视行业竞争格局中，资本又如何布局？

电影和长剧市场被挤压

“投资不及预期，是今年电影和长剧行业的常态，但根本原因是内容和制作模式已经略显过时了。”多位业内人士向《证券日报》记者表示，今年第三季度，电影和长剧市场表现均出现疲软。

公开数据显示，截至10月30日，2024年国内电影市场今年以来累计票房383.35亿元。其中，春节档、暑期档、国庆档分别斩获80.49亿元、116.41亿元、21.05亿元，与去年同期相比，分别增长19%、下滑44%、下滑23%。

如今，距离2024年收尾仅两个月有余，但截至目前仅有7部电影票房超过10亿元，而2023年票房超过10亿元的电影多达12部。

北京电影学院国家电影智库常务副秘书长兼办公室主任刘正山向《证券日报》记者表示，电影行业出现疲态的主要原因有三个。一是替代消费品市场增长，今年旅游、游戏、微短剧等替代消费品市场规模都出现了增长，对电影行业造成一定挤压。二是产业供给结构出现问题，2024年电影生产存在供应缺口，特别是重要档期出现了“头部”大片缺乏的现象。三是部分电影的制作和营销环节存在缺陷，今年上映的部分电影未能充分考虑电影创作规律和叙事逻辑，不符合观众预期。

另一方面，长剧市场的整体规模也出现了下滑。酷云数据显示，今年第三季度，长剧市场全端播放量整体下降，较上季度环比下降11.95%。

“长剧市场规模下滑的背后，有两大原因值得关注。”云合数据创始人、两比特科技CEO李雪琳向《证券日报》记者表示，一是微短剧分流了一部分市场，二是长剧的生产模式已经无法跟上时代变化。

在李雪琳看来，从满足受众需求来看，与长剧相比，微短剧剧情节奏快，单集信息含量密集，对观众吸引力强。而从生产制作周期和回收资金速度来看，一部长剧从构思立项到最终播放，大多需要两年以上的时间，且内容有延迟性。但微短剧拍摄周期短、成本低，从立项到上线也就几周时间，能够追赶流量爆款内容，变现速度也更快。

某头部微短剧企业负责人向《证券日报》记者表示，微短剧的审核按照分级分类管理制度。30万元成本内的微短剧从提交审核到播出最快当天就能实现，而百万元投资的微短剧审核时间虽然相对较长，但周期也不超过3个月。

微短剧产业链发展迅速

值得关注的是，随着微短剧行业规模不断攀升，这一产业链中的代表企业已尝到甜头。

柠萌影视从传统影视迈入短剧赛道后，其参与制作的多部微短剧在上线后，单部剧C端充值金额超过2000万元，2024年上半年，公司商务定制短剧收入同比增长约3.8倍。

蓝色光标2024年半年报显示，由于短剧等行业的迅猛发展，公司代理TikTok For Business的广告收入同比增长了100%。

中文在线表示，在海外子公司枫叶互动旗下微短剧平台ReelShort的带动下，子公司上半年实现总收入10.86亿元，净利润达2293万元，均超过了去年全年水平。

短剧制片人窦秀伟向《证券日报》记者表示，微短剧行业的市场规模能够实现快速增长，得益于其能够提供明快、短小、刺激性的内容，可以占用观众碎片化时间……这些都和短视频的特征一致。

一位不愿具名的MCN机构人士向《证券日报》记者表示，抖音、微信、快手等短视频平台成为了微短剧的主要内容分发平台，谁的用户越多，往往从微短剧领域获得的收益就越高，“微短剧行业80%的收入都流向了短视频平台，剩余的20%则由内容制作方、微短剧平台、投流公司瓜分。”

另据了解，多部门及地方政府对微短剧发展实施的相关政策也有的放矢，既有相应的发展支持，也出台了相应规范化管理制度。

9月27日，国家广播电视总局副局长董昕在国务院新闻办公室举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，微短剧在推动文艺创新、满足人民群众多样化多层次的精神文化需求、助力经济社会发展等方面，发挥了积极作用。

“我们的出发点主要还是以推动繁荣发展为主，放水养鱼。”董昕表示，要给予创作者更多空间，同时注重常态监管，维护公平有序的健康生态。

资本“用脚投票”？

华金证券发布研报称，当前，在微短剧制作商中，50%来自广告营销公司，30%来自传统影视公司，20%来自MCN机构。

“由于市场需求量大，公司相应的投入成本也在翻倍增加。”柠萌影视旗下短剧厂牌好有本领CEO安迪向《证券日报》记者表示，去年“好有本领”的短剧产出量部数是个位数，今年以来数量增长了3倍。

值得关注的是，微短剧的多业态融合能力正不断吸引跨界合作。例如，中信银行此前曾发布微短剧《财富魔法之拿铁计划》。

2023年，上美集团用品牌韩束和MCN机构合作推出微短剧《以成长来装束》。据媒体统计，2024年已有超20个美妆品牌定制了超80部微短剧。

微短剧的“吸资”能力和商业模式还远不止如此，不仅大批微短剧制作基地陆续上马，不少文化产业园区也将微短剧列为发力重点。除此之外，国家广播电视总局于2024年初发布了“跟着微短剧去旅行”创作计划，鼓励行业深度融合，推动微短剧+文旅”等融合促进消费的新模式。

正如北京十月初五影视主创团队向《证券日报》记者提及，“我们有一个目标，每年选定20%至30%的项目，提升微短剧内容格局，以推动行业高质量发展为目的而制作。”

不过，相比微短剧市场的火热，长剧和电影市场则呈现遇冷的窘境。

从资本流向来看，电影资方已在缩减部分头部电影的投资费用。例如，博纳影业在2024年半年报里提到，原计划《传说》的宣传与发行费用为1.5亿元，后续降到4000万元；原计划给徐克电影《人体大战》的1.2亿元拍摄资金，已降到3100万元。

窦秀伟表示，从投资回报率来看，微短剧就像基金，回报资金少，但是风险低，成本低。电影和长剧一旦押中爆款，收益能够翻百倍，但风险很高，“常规的微短剧作品1个月就能回本，最多不超过3个月。但电影和长剧顺利的情况下押款周期都在2年至3年。”

但理性的投资方并不会一味追赶风口。电影和长剧仍然覆盖行业大部分内容、人才、资本等优势资源，遇冷的同时也暗藏商机。一位不愿具名的投资方人士向记者表示，不管是长剧、电影还是微短剧，在AI技术的加持下，都是大有可为的市场。而能够支撑行业向上发展的项目，都是好的投资标的。

在李雪琳看来，对于探索新商业模式方面，要先解决剧方依靠平台定制剧“旱涝保收”的习惯，“平台头部的S级重点项目都以定制剧形式播出，最终内容的好坏不影响制作方获得收益，长久下来大盘才会萎缩。希望未来形成以优质内容为核心，播放成绩驱动收益增长的良性循环。”

(责编：杨曦、陈键)

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