安 宁

原标题：今日视点：增持回购再贷款项目加速落地 助力资本市场“稳中有进”

A股上市公司股票回购增持再贷款项目正在加速落地。10月29日，科达制造公告称，公司拟回购股份用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款。同日，太原重工发布了关于控股股东以专项贷款增持公司股份计划的公告。

自10月18日，中国人民银行联合国家金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》宣布设立股票回购增持再贷款以来，已有逾40家公司披露了将使用专项贷款资金回购股份或股东增持的相关公告，包括主板企业、创业板企业和科创板企业。

笔者认为，上市公司和主要股东通过再贷款进行股票回购和增持，不仅可以有效激发市场主体的活力，还能进一步提振投资者信心，推动市场稳定运行。具体来说，可以体现在以下四方面：

首先，通过股票回购增持再贷款，进一步提升上市公司回购股份和大股东增持股份的积极性。企业能够更灵活地获得融资，降低融资成本，确保在市场不确定性增强的时候也能保持运营的稳定性。

其次，上市公司回购和股东增持有助于优化公司资本结构，提升每股收益和股票吸引力，增强投资者获得感，提高上市公司的中长期投资价值。

再次，随着上市公司和主要股东使用更多资金参与回购和增持，将有效提升上市公司质量和投资价值，进一步改善资本市场投资生态。不断优化的市场投资环境也将吸引越来越多的耐心资本和长期投资者。

最后，上市公司和主要股东回购和增持公司股票，也表明了看好自身经营情况和公司未来前景，通过“真金白银”释放提振市场情绪的积极信号。从市场的角度来看，回购和增持的增加也有利于增强资本市场的内在稳定性。根据历史数据，上市公司宣布回购计划后，公司股价往往都会有比较好的表现。

随着回购增持再贷款项目的渐次落地，将推动上市公司更加注重市值管理和股东回报，为资本市场的高质量发展注入新活力。

(责编：杨曦、陈键)

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