原标题：粮食产量创新高彰显中国饭碗分量

对于我国这样一个人口大国来说，提高粮食产量始终是关系国计民生的大事。今年粮食产量有望迈上1.4万亿斤新台阶，这一突破不是简单的数字增长，更彰显了中国饭碗的分量，增强了中国粮食安全底气。

粮食产量是衡量一个国家农业发展水平、粮食稳定安全供给能力的重要指标。我国粮食产量在2015年首次突破1.3万亿斤，连续9年保持在1.3万亿斤以上，有关部门预计今年有望迈上1.4万亿斤新台阶。这一突破不是简单的数字增长，更彰显了中国饭碗的分量，增强了中国粮食安全底气。

这一突破，意味着我国粮食生产能力达到新高度。粮食生产能力是指一个国家在一定时期内所具备的生产能力，由当时的资源、环境、经济、科技水平、农业政策等决定，而生产能力提升是一个不断积累和建设的过程。每一次粮食生产空间拓展、农业科技创新和制度创新，都会带来粮食产量的重大突破。面对粮食增产长期陷入瓶颈期的问题，今年3月份国务院常务会议讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024—2030年）》，从耕地保护、科技创新、产业结构调整、政策支持等多方面入手，努力提高粮食生产能力。这是粮食产量取得突破的重要原因。

这一突破，意味着我国粮食安全水平进一步提升。粮食产量直接影响粮食市场供需平衡。产量越高，表明国家粮食供应能力越强，安全水平越高；反之，产量越低，粮食供应不足，安全压力越大。新中国成立75年来，我国粮食产量已经从新中国成立初期的2000多亿斤，到今年有望突破1.4万亿斤，实现从“吃不饱”到“吃得饱”的历史性转变，又向“吃得好”“吃得营养”“吃得健康”转型，粮食数量安全水平、质量安全和营养安全水平进一步提升，为经济回升向好和社会稳定提供有力支撑。

这一突破，意味着我国粮食应对重大风险挑战的能力进一步提高。当前国内外形势复杂多变，极端天气、地缘政治冲突等重大风险挑战不断。粮食产量波动会导致粮食市场价格波动。储备粮具有“丰则贵籴，歉则贱粜”的调控职能，粮食产量高、价格低，国家会通过增加储备规模稳定粮食价格；粮食产量低、价格高，国家会通过投放储备粮稳定价格。在粮食产量增加、储备充足的情况下，我国能够更加从容应对各种风险挑战，做到“任凭风吹雨打，我自岿然不动”。

这一突破，意味着我国在国际粮食贸易中的议价能力进一步增强，对世界粮食安全贡献更大。目前我国水稻、小麦自给率超过100%，但玉米供需仍处于紧平衡，大豆对外依存度高，每年粮食进口量超过1亿吨。这有助于调节市场供求，确保国内粮食稳定供应，但也一定程度上削弱了我国在国际粮食贸易中的议价能力。粮食产量提高，可以进一步降低对进口粮食的依赖，提高议价能力，有效规避市场风险。还有利于增加粮食出口，平衡国际粮食供需、稳定国际粮价。如2022年以来，印度限制大米出口，引发全球大米危机。我国在减少大米进口的同时，积极增加大米出口，对稳定全球大米市场起到重要作用。

对于我国这样一个人口大国来说，提高粮食产量始终是关系国计民生的大事。近年来，我国粮食产量虽取得重大突破，但粮食紧平衡的局面并没有改变。粮食用途广泛，可以食用，可以做饲料，还可以做工业原料。随着人口增长、消费升级和粮食用途拓展，我国粮食刚性需求不断增长，而粮食增产受耕地资源有限、生产成本上升、环境约束加剧等因素影响，难度越来越大。最有效的破解之道，是实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，不断拓展粮食增产空间，不断提高粮食产量，继续在神州大地创造现代农业奇迹。

(责编：杨曦、陈键)

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