促进产业与金融良性互动
当前，我国产融合作日益密切，最新数据显示，国家产融合作平台助企融资已突破万亿元。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，围绕实施国家发展规划、重大战略促进财政、货币、产业、价格、就业等政策协同发力，优化各类增量资源配置和存量结构调整。打通金融服务实体经济的堵点，关键是深化产业与金融合作，形成产业、金融体系良性互动。
完善信息共享机制
“今年以来，国家产融合作平台助企融资新增约2900亿元，同比增速达40.7%。”工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青10月23日在国务院新闻办举行的新闻发布会上表示，平台提供定制化、智能化金融服务，设立了产业转移、先进制造业集群等24个特色专区，汇聚34.58万家优质企业、2965家金融机构、741项金融产品，助企融资约10018亿元。
为了促进产业提质增效与转型升级、形成产业与金融良性互动机制，2016年，工业和信息化部、财政部、中国人民银行、原中国银监会决定开展产业与金融合作试点城市（以下简称“产融合作试点城市”）工作，并遴选确定了首批“国家产融合作试点城市”，鼓励地方政府聚合产业资源、金融资源、政策资源，建立政府、企业、金融机构对接合作机制，深化产业与金融合作。目前，已先后公布三批国家产融合作试点城市名单。
试点的主要内容之一，是加强信息共享、搭建产融合作平台。具体来看，省级工业和信息化主管部门会同财政厅（局）、中国人民银行分支机构、原银监会派出机构等建立沟通交流机制、信息共享机制，建立重点企业和重点项目融资需求清单，积极组织开展项目对接会、融资洽谈会等活动；同时，搭建产融信息合作平台，依法合规发布企业“白名单”等信息，充分利用大数据、云计算等现代信息技术，便利金融机构及时获取企业的达标排放、安全生产、经营销售、诚信履约等信息，增强信息对金融机构融资的指引作用。
国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委今年4月发布的《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》提出，接下来将推动完善“政银企”信息共享机制，促进制造业政策信息、行业发展趋势、产能动态、企业生产经营信息、银行保险产品信息交流共享。
“下一步将持续深化产融合作，充分发挥产融合作平台作用，加强产融合作试点城市建设。”工业和信息化部财务司副司长雷文近日在2024金融街论坛年会上表示，经过不断探索实践，产融合作的“四梁八柱”已经建立，建议加强信息共享机制，抓紧出台金融支持新型工业化的相关政策文件，构建全产业链条攻关的金融服务体系。
“释放数据要素，促进数字时代的科技创新。”中国工业经济学会名誉会长、中国社会科学院大学教授江小涓认为，在AI大模型时代，数据数量和质量已成为重要的决定因素，在各行各业中有着不可替代的价值。“和以往的创新范式相比，数字时代的创新在创新源泉、创新主体和创新组织各个层面都发生了变化，数据成为驱动创新的重要源泉。”
加强政策协同创新
深化产融合作的基础是加强政策协同。工业和信息化部副部长熊继军在2024金融街论坛年会上表示，要进一步深化政策协同，为推进新型工业化提供优质金融服务，优化完善服务生态，推进科技创新与产业创新深度融合，强化创新适配，提升金融服务实体经济质效。
产融政策协同的方向是什么？“要稳住制造业占国民经济的合理比重，建立实体经济特别是制造业和金融体系良性互动的增长机制和格局，实现实体经济和金融体系互通、共生共融，优化信贷结构，让更多的信贷资金流向实体经济、流向制造业。”国务院参事室特约研究员姚景源认为。
今年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《方案》）；4月，中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，引导银行机构加大对制造业重点产业链核心企业、关键技术和产业攻关项目的支持力度；8月召开的国务院常务会议指出，要大力培育发展专精特新中小企业，强化财税、金融、科技、产业、人才等政策协同，全链条支持企业创新发展。
“《方案》实施以来，国家开发银行积极向中国人民银行以及工业和信息化部、国家发展改革委等对接汇报，跟踪政策要求、重点项目进展，目前已发放技术改造和设备更新领域贷款超40亿元。”国开行相关负责人表示，总行、分行联动，围绕项目业务分类、贷款定价、差异化需求等方面，开展政策研究、细化解读，进一步制定、完善配套政策。
太原重型机械集团有限公司是中国人民银行再贷款政策的受益者。通过集成传感器、智能决策系统，该集团正在为中大型起重机安装智慧大脑。“掌握相关情况后，我们迅速响应，运用中国人民银行再贷款政策，为企业提供综合金融服务方案，向中大型工程起重机智能制造项目发放贷款2.59亿元，助力企业提升高端装备制造水平。”国开行山西分行相关负责人说。
“抓好科技创新和技术改造再贷款，支持科技创新专项担保计划等政策实施，形成更大力度、更强合力。”工业和信息化部中小企业局局长梁志峰表示，坚持政策引领，继续组织推进“一链一策一批”中小微企业融资促进行动，引导金融机构围绕制造业重点产业链布局资金链，多元化、批量化高效服务中小企业。
丰富金融产品体系
“制造业升级改造、抢占全球产业竞争制高点，需要大量的长期资金投入，新型工业化对金融供给提出了更高要求。”中国人民银行信贷市场司司长彭立峰表示。
完善金融供给，要持续丰富金融产品体系。“近年来，我国已基本搭建起涵盖科技信贷、股票市场、债券市场、风险投资的立体式、广覆盖的科技金融模式，逐步适应多样化科创企业融资需求。”中国宏观经济研究院院长黄汉权认为，要大力推进科技创新和成果转化，畅通金融、产业循环，优化金融服务的功能和质效。
“当前，支持科技创新的金融产品和服务在不断迭代升级，金融与科技走向深度融合。”中国工商银行行长刘珺认为，接下来可共同加强原始创新能力的挖掘与培育，共同促进科技与金融双向交融，共同探索数字时代的跨界合作。刘珺表示，工商银行是服务科技创新的主力军，致力于挖掘金融与科技互动的更大潜能，已构建“股贷债保”联动的综合化服务体系，并率先打造了千亿级金融AI大模型，已落地数十个业务场景。
“下一步将抓紧制定出台金融支持新型工业化的政策文件。”陶青表示，聚焦新型工业化的重点方向和领域，加大科技金融、数字金融、跨境金融、政策性金融等支持力度，引导更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业，推进数字技术在金融领域的创新应用，增加数字赋能。
与此同时，工信部还将深入实施“科技产业金融一体化”专项，充分发挥科技型企业上市融资、并购重组、债券发行“绿色通道”机制，引导社会资本为重点领域和关键环节提供多渠道、可持续的资金保障。“联合相关部门尽快建成第三批区域性股权市场‘专精特新’专板，优化实施‘一月一链’中小企业融资促进全国行活动，推动产融更加精准对接。”陶青说。
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