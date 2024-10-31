李华林

原标题：为外资创造更多中国机遇

资本市场对外开放稳步推进。近日，证监会核准汇丰银行证券投资基金托管资格，成为我国第五家获得证券投资基金托管资格的外资银行；同日，核准安达有限公司成为华泰保兴基金实际控制人，外资系公募基金再增一家。外资机构“拿号”入场，加码布局中国。

开放是当代中国的鲜明标识，一个有活力、有韧性的资本市场，必然是开放包容、互利合作的市场，而资本市场全方位、制度型的对外开放符合各方发展诉求：既可以吸引更多高质量的外资机构投资者进入，引入大量源头活水，提高我国资本市场配置全球资本要素的能力，更好服务经济高质量发展；又可以丰富境内投资者的投资选择，帮助境内企业利用国内国际两个市场、两种资源发展壮大、做优做强。

近年来，我国资本市场开放的大门越开越大，境内外市场互联互通加快深化，外资在华开展股权投资、风险投资便利性不断提升，商品期货、期权国际化品种范围持续拓展……也要看到，当前外资持有人民币资产的规模和比重并不高，股市、债市的占比为3%至4%，还有很大提升空间。在建设更高水平开放型经济新体制的背景下，肩负枢纽功能的资本市场，有责任有义务以更大力度、于更广范围打开开放之门，实现更高水平的“引进来”和“走出去”。

高质量的“引进来”。近段时间以来，受股市上涨带动，外资机构纷纷表示看好中国资产，对于发掘中国机遇、布局中国市场的意愿和需求不断升温。未来可进一步加大对外资来华投资展业的支持力度，适度放宽外资准入限制，允许更多符合条件的外资机构设立独资或控股证券公司、基金管理公司，扩大“债券通”“沪港通”等跨境投资渠道，优化外资入市交易、结算、托管等程序，让外资更便利地投资中国市场，共享中国经济增长机遇。

高水平的“走出去”。开放从来都不是单向的，积极“引进来”的同时，还要勇敢“走出去”，让中国优质企业和金融机构走向世界、融通全球。一方面要对标国际先进水平，加快建设一流投资银行和投资机构，支持更多证券基金公司通过丰富跨境产品线、设立境外子公司、与海外资管机构合作等方式优化国际布局，提高全球金融服务能力；另一方面要畅通企业尤其是符合条件的科技型企业境外上市渠道，进一步完善境外上市机制、丰富发行方式，落实好境外上市备案试行新规等，助力更多优质企业在国际市场竞争中乘风破浪、做优做强。

高效率的强监管。我国资本市场具有明显的新兴加转轨特征，市场结构不够均衡、阶段性波动较大，推进高水平对外开放需审慎把握好节奏和力度，统筹发展和安全。要进一步提升监管能力，加强跨境监管合作，提升对跨境资本流动的监测、分析和研判水平，筑牢外部市场风险跨境传染防火墙，严防国际热钱快进快出、大进大出冲击。

改革不停，开放不止。近日，证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上表示，将坚定不移持续推进市场、机构、产品全方位制度型开放。可以预见，未来我国资本市场将以更加开放的姿态，张开双臂欢迎全球投资者，有力支持境内企业走向世界，为全球经济注入更多活力。

(责编：杨曦、陈键)

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