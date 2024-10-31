人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《商标侵权案件违法经营额计算办法》印发

2024年10月31日08:45 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月31日电 （记者郝帅）记者从国家市场监督管理总局获悉，近日，国家知识产权局、国家市场监督管理总局联合印发《商标侵权案件违法经营额计算办法》（以下简称《办法》），按照《深入实施<关于强化知识产权保护的意见>推进计划》有关要求，进一步提升知识产权保护法治化水平，加强商标行政保护专业指导。

《办法》对多年来商标侵权案件违法经营额计算的有益经验与做法进行了系统梳理和提炼总结，共十九条，对违法经营额的定义、违法经营额计算的一般标准、复杂侵权情形中违法经营额的计算标准、无法查证实际违法经营额的处理、不计入违法经营额的特殊情形、反向移送中违法经营额的计算方法等进行了细化规定，解决了一系列争议和突出问题，为商标执法部门计算违法经营额提供具体规范操作指引，为经营主体营造透明度高、可预见性强的知识产权保护环境。

下一步，国家知识产权局、市场监管总局将做好《办法》的宣传解读，推进《办法》的实施，进一步统一规范执法标准，持续提升知识产权保护水平。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《商标侵权案件违法经营额计算办法》印发
　　人民网北京10月31日电 （记者郝帅）记者从国家市场监督管理总局获悉，近日，国家知识产权局、国家市场监督管理总局联合印发《商标侵权案件违法经营额计算办法》（以下简称《办法》），按照《深入实施<关于强化知识产权保护的意见>推进计划》有关要求，进一步提升知识产权保护法治化水平，加强商标行政保护专业指导。 《办法》对多年来商标侵权案件违法经营额计算的有益经验与做法进行了系统梳理和提炼总结，共十九条，对违法经营额的定义、违法经营额计算的一般标准、复杂侵权情形中违法经营额的计算标准、无法查证实际违法经营额的处理、不计入违法经营额的特殊情形、反向移送中违法经营额的计算方法等进行了细化规定，解决了一系列争议和突出问题，为商标执法部门计算违法经营额提供具体规范操作指引，为经营主体营造透明度高、可预见性强的知识产权保护环境。…
数读中国 | 城镇化率提高超55个百分点 城市高质量发展启新篇
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部