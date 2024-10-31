瑞幸咖啡：三季报总净收入破百亿
2024年10月31日08:58 | 来源：中国日报网
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原标题：瑞幸咖啡公布2024年第三季度财报 单季营收首破百亿
10月30日，瑞幸咖啡公布2024年第三季度财报。数据显示，瑞幸咖啡第三季度总净收入为101.81亿元人民币，同比增长41.4%，单季净收入首次破百亿，创历史新高。2024年第三季度瑞幸咖啡在美国会计准则（GAAP）下营业利润为15.57亿元人民币，营业利润率为15.3%。第三季度净利润达到13.03亿元人民币。
从门店运营层面来看，瑞幸咖啡第三季度自营门店收入为75.01亿元人民币，较2023年同期的51.41亿元人民币增长45.9%。第三季度自营门店门店层面利润为17.46亿元人民币，自营门店门店层面利润率为23.3%，2023年同期为11.85亿元人民币，门店层面利润率为23.1%。第三季度联营门店收入23.41亿元人民币，较2023年同期的18.41亿元人民币增长了27.2%。
产品方面，瑞幸咖啡坚持创新研发，在第三季度共推出28款现制饮品。截至三季度末，瑞幸咖啡累计交易客户数突破3亿，月均交易客户数达7985万，创历史新高。
瑞幸咖啡董事长兼首席执行官郭谨一表示：“尽管面对仍然复杂的市场环境，但凭借独特的商业模式、不断扩大的规模优势、持续的产品创新能力和领先的品牌优势，公司业绩持续稳健增长，首次实现单季度营收突破百亿大关，收入和利润均创历史新高。展望未来，瑞幸咖啡将继续深化门店布局，持续产品创新，强化品牌优势，加大供应链投入，以进一步巩固并扩大市场领先优势。”
(责编：曹淼、李源)
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