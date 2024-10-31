原标题：《车路云一体化系统C-V2X车车/车路协同典型应用场景及实施参考》正式发布

基于车路云一体化发展我国智能网联汽车已成为行业共识，同时C-V2X车联网是支撑车路云一体化建设的关键技术。2024年1月，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部等五部门组织开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点，将采用C-V2X技术的车路云一体化试点范围扩大到城市全域，功能场景上覆盖协同预警、协同驾驶辅助、协同自动驾驶等不同等级的网联化功能应用。2024年7月，车路云一体化首批20个试点城市正式公布，标志着车路云一体化进入规模化落地发展的新阶段。

在中国通信学会、中国汽车工程学会、中国公路学会、中国通信标准化协会指导下，移动通信及车联网国家工程研究中心联合中国汽车技术研究中心有限公司、国家智能网联汽车创新中心、中国信息通信研究院、中国信息通信科技集团有限公司等主编单位，与中国通信学会车联网委员会、中信科智联科技有限公司、中汽研汽车检验中心（天津）有限公司、交通运输部公路科学研究院等通信、汽车、交通行业27家参编单位开展深度研究，共同编制了《车路云一体化系统C-V2X车车/车路协同典型应用场景及实施参考》（以下简称“《实施参考》”），并于2024年10月30日正式发布。

《实施参考》在国家智能网联汽车创新中心等单位编写的《“车路云一体化”系统应用与建设指南》（《指南2.0》）框架下，根据车路云的分阶段、分场景建设与应用策略，同时结合目前智能网联汽车、智慧交通发展，以及提升出行安全、效率、舒适、低碳的需要，选取14个典型应用场景进行分析并提出实施参考，包括交通信号灯上车、闯红灯预警、前方有遮挡异常车辆、有遮挡的十字路口交叉碰撞、超视距弱势交通参与者、圆锥筒信息推送、公交车道共享、紧急车辆优先通行、前方车辆突发紧急状况（“数字三角牌”）、C-AEB、C-ACC、车辆智能编队行驶、智慧港口V2V防碰撞、矿区车挖协同装载作业等。《实施参考》针对上述场景分别阐述其适用范围、功能点说明、性能要求以及功能模块设计，明确不同设备之间的交互内容，以加快推动智能网联汽车应用的落地。这些场景大多也是城市NOA难点，通过这些应用场景，也可加速城市NOA的落地。

《实施参考》不仅可以为车企及供应商提供车端实现C-V2X智能化网联化参考，也为智能网联路侧设施建设、高校及研究机构技术研究、以及政府部门政策制定提供参考。移动通信及车联网国家工程研究中心作为C-V2X技术策源地，专注于移动通信及车联网领域的研究与产业化推广，在支撑国家战略、攻克关键技术、推动技术应用、以及人才培养等方面取得了显著成果。工程研究中心将持续与行业伙伴加强合作，共同推动C-V2X车联网及智能网联汽车的融合创新发展。

(责编：董童、李源)

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