原标题：汽车流通数据信息服务交流研讨会举办

10月29日，中汽研汽车科技发展（天津）有限公司（以下简称“中汽发展”）在北京组织召开汽车流通数据信息服务交流研讨会。

作为本次研讨会的重要环节，在主题为“二手车及回用件信息服务行业交流会暨‘安信查’平台发布仪式”上，商务部市场运行和消费促进司汽车流通处宋英杰、中国循环经济协会秘书长郭占强、中国汽车流通协会会长助理王都、中国汽车战略与政策研究中心副主任方海峰出席会议并致辞，中汽发展总经理裴林俊出席会议并作欢迎致辞。

裴林俊在欢迎致辞中表示，中汽发展胸怀“国之大者”，发挥中央企业“科技创新、产业控制、安全支撑”三大作用，积极践行集团公司“引领汽车行业进步、支撑汽车强国建设”的使命担当。基于中汽发展公司20多年的汽车销售及售后服务经验，聚焦促进规范二手车交易流通及回用件循环再利用领域，研究并着力解决制约行业发展的痛点难点问题，发挥政策和标准的引领作用，助力汽车行业高质量发展。

来自柠檬查、浙江大风车、南京三百云、国工云计算等12家汽车流通数据服务企业以及北京金属、浪潮、阳光财险、开思、华汽数据、巴图鲁等13家汽车配件供应链上下游企业，还有律师事务所、实验室、高校等15家数据应用研究单位参加会议。

与会人士一致认为，在汽车整车流通领域，一是要落实并推动完善新车、二手车、报废车及汽车后市场等领域相关支持政策；二是持续推动汽车流通领域非保密、非隐私信息开放使用，引导独立第三方二手车信息查询平台提升服务水平，鼓励二手车经销企业加强车况信息主动公开，促进二手车放心便利交易。在汽车回用件流通领域，一是要完善汽车回用件溯源查询体系，构建科学、权威的质量管控体系，确保零部件的来源和质量；二是要加强技术开发和数据赋能，打造高效便捷的交易平台，建立供需匹配的桥梁；三是深挖汽车回用件潜在价值，增强资源收益性，实现资源节约、高效循环。

中国汽车战略与政策研究中心副总工程师黎宇科，中汽中心首席专家、中国汽车标准化研究院资深研究员张铜柱针对相关政策和标准进行了解读。

中汽发展后市场业务部部长王发福详细介绍了“安信查”二手车信息服务平台研发背景及历程、产品定位、软件特性及核心能力、企业应用情况。此外，中汽发展组织行业相关机构、企业成立了汽车回用件供应链联合研究工作组，针对当前回用件流通信息不透明、服务不标准、供需难匹配、交易效率低等痛点，将展开一系列研究。

中国循环经济协会秘书长郭占强、中国汽车流通协会会长助理王都、中汽发展总经理裴林俊、中国汽车战略与政策研究中心副主任方海峰共同启动“安信查”二手车信息服务平台上线仪式

研讨会举办了“安信查”二手车信息服务平台上线发布及合作伙伴平台入驻签约仪式，以及汽车回用件供应链联合研究工作组成立授牌仪式。

汽车回用件供应链联合研究工作组成立授牌仪式

发布仪式后，中汽数源信息科技（北京）有限公司、浙江大风车科技有限公司、南京三百云信息科技有限公司、北京金属回收有限公司先后分享了企业发展情况，以及为推动汽车流通领域数据应用所做的具体工作。

当日下午，中汽发展与中国汽车流通协会数据应用与消费者研究分会共同举办了“汽车数据赋权与应用探索研讨会”，邀请来自政府、学术界、法律界以及汽车行业人士围绕数据政策解读、汽车数据应用实践操作等主题展开讨论。

(责编：曹淼、李源)

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