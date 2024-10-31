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银联国际与土耳其国家转接网签署合作协议推出银联双品牌卡

2024年10月31日09:51 | 来源：中国银联
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原标题：银联国际与土耳其国家转接网签署合作协议推出银联双品牌卡

　　日前，银联国际宣布，已与土耳其国家转接网BKM签署合作协议，双方约定在土耳其首次推出“银联-TROY”双品牌卡，提升当地居民日常、跨境和来华支付便利度。

　　土耳其是最早支持共建“一带一路”倡议的国家之一，当地95%的商户POS和重点线上支付场景支持银联卡，顺应双边经贸合作和人员往来带来的支付需求。BKM是土耳其国家支付系统TROY卡品牌的运营机构，此次双方基于前期合作成果，发挥双方优势，推出双品牌卡。这一全新产品兼容了银联和TROY芯片标准，可同时在银联全球网络和TROY使用，将更好为中土促进资金融通、增进民心相通做好支付服务。

　　此次合作具有多市场意义：一是助力土耳其支付品牌TROY对用户的跨境服务能力，将其使用范围从本地拓展至银联全球网络。二是搭载大量银联专属服务与权益，提升持卡人支付体验。三是依托BKM在当地的市场影响力，将吸引更多土耳其本地机构发行银联卡，提升银联国际业务本地化水平。

　　近年来，银联受理网络已延伸至183个国家和地区，其中83个国家和地区发行银联卡。在“一带一路”共建国家和地区，超85%的国家和地区2200多万家商户支持银联卡，本地发行银联卡超1.9亿张。银联国际还与乌兹别克斯坦、保加利亚、塞尔维亚等近10个国家的本地转接网络、国家支付卡系统合作发行双品牌卡，双向服务中外人员交流往来。

(责编：董童、李源)
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