人民网北京10月31日电 （记者许维娜）第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）将于11月5日拉开帷幕。据悉，本届进博会企业展继续保持36万多平方米的超大规模，参展的世界500强和行业龙头企业达297家，创历史新高。

已经连续成功举办六届的进博会成果丰硕、影响广泛，全面展示了中国高质量发展的新机遇。如今，进博会已成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。

业界专家表示，从全球首创到中国首发，医疗创新科技成果通过进博会的平台，从展台逐步走进临床并惠及患者。进博会持续释放溢出效应，在医疗创新科技成果与中国医患之间架起了一座坚实的健康之桥。

一个个“进博故事”正随着企业全球创新成果在中国的逐步落地而陆续上演。以医疗健康企业雅培为例，在今年的科技日上，公司邀请了进博会溢出效应的见证者，以亲身经历讲述创新健康科技带来的改变，并提前介绍了今年参展进博会的展品和活动亮点。

心血管创新科技加速引进，为患者带来新希望。36岁的缓慢性心律失常患者小朱，是起搏器AVEIR™VR首批植入患者之一。18年前，他接受传统单腔起搏器手术，今年原起搏器到了更换年限，在医生建议下换上了新起搏器。传统起搏器存在一些弊端，而AVEIR™VR起搏器没有导线和囊袋，微创植入后身体不留痕。

小朱分享亲身经历时表示，新起搏器让他心理压力减小，也更加自信。医生表示，该起搏器减少了手术创伤和恢复时间，降低了感染风险，提高了患者的幸福感和安全感。今年进博会，AVEIR™DR双腔植入式无导线心脏起搏器也将亮相，其通过特有的技术能够实现右心房和右心室两个设备间的互联通信及双腔无线起搏。

在血糖管理领域，雅培推出了瞬感系列血糖监测系统。自2020年首次在进博会上亮相以来，该公司不断展示其血糖管理解决方案，并在每届进博会上推出一款创新产品。

上海静安区小糖人青少年儿童服务中心的理事长金晟，一位1型糖尿病患者，分享了他在进博会上所见展品如何改善了他的日常生活。雅培的瞬感系列产品在博览会上持续创新，即将推出的瞬感2持续葡萄糖监测系统，无需通过指尖采血即可实时监测血糖水平，并且新增了蓝牙传输功能以及可选的高低血糖警报设置。

今年，雅培除了展示重磅展品外，还将在进博会期间举办主题沙龙、健康科普等丰富的展台活动，倡导公众树立主动健康的观念，提高健康素养。同时，该公司特别设置皇马互动专区，展示与皇家马德里足球俱乐部及其基金会的全球创新合作，为参观者带来趣味观展体验。

(责编：罗知之、吕骞)

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