人民网北京10月31日电 （记者许维娜）第七届中国国际进口博览会将于11月5日在上海开幕。记者了解到，第七届进博会的主题为“新时代，共享未来”，整体展览展示面积将超过42万平方米，将有152个国家、地区和国际组织参加国家展和企业展。

主办方相关负责人介绍，本届进博会聚焦发展新质生产力，首次设立新材料专区，升级打造创新孵化专区，举办首发经济和促进消费相关分论坛等活动。

本届进博会还将进一步发挥推动高水平开放的平台作用。记者了解到，今年的医疗器械及医药保健展区将围绕“健康中国，美好生活”主题，聚焦全球医疗行业前沿趋势和热点话题，集中展示国际领先的尖端技术、创新产品和服务。展区设医疗器械、药品、营养保健食品三大板块和健康养老专区，充分展现健康科技的魅力，共同助力健康中国建设。

以雅培为例，通过连续多年参加进博会这一“中国之约”，其展示的众多科技成果已经进入中国市场，从展品转变为深受中国消费者喜爱的医疗健康产品。

例如，第五届进博会上“首秀”的AVEIRTM VR单腔植入式无导线心脏起搏器目前已在中国正式获得批准并上市；第六届进博会上首次亮相的HeartMate 3™植入式左心室辅助系统，也于近期完成了首批植入手术。

本次进博会，雅培将以“科技星河 健康无限”为主题亮相。

企业相关负责人介绍，此次带来了瞬感2持续葡萄糖监测系统、AVEIR™DR双腔植入式无导线心脏起搏器、TriClip 经导管三尖瓣夹及可操控导引导管、EnSite X 电生理标测系统、光学干涉断层成像系统（含Ultreon2.0软件）、i-STAT 创伤性脑损伤测试卡片、Alinity m全自动实时荧光核酸扩增分析系统、适用于绝经后12个月以上女性雌激素缺乏症状的雌孕激素连续联合制剂、安素倍佳等一系列先进产品。这些创新产品的展示，将进一步推动医疗健康领域的发展，为人们的健康生活带来更多保障。

此外，今年进博会展台还将特别设置皇马互动专区，以此展现雅培和皇家马德里足球俱乐部及其基金会之间全球性的创新协作画卷。

对此，上述负责人表示，双方的合作将致力于推进营养与科技的深度整合与创新进步，为专业足球运动员提供支持，让更多人享受到科学的营养方案，共同构筑一个更加健康、美好的未来。

(责编：罗知之、吕骞)

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