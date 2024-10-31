人民网北京10月31日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，为全面、真实、准确了解我国居民时间利用情况，客观反映居民生活模式、生活质量状况，为分析评价社会进步和民生福祉改善以及开展相关国际比较和社会研究提供基础数据，更好满足社会民生政策制定需要，国家统计局组织开展了第三次全国时间利用调查。31日，国家统计局发布《第三次全国时间利用调查公报》（以下简称《公报》）。

据介绍，此次调查的现场调查时间为2024年5月11日—31日，调查对象以15分钟为间隔，记录周一至周五其中一天、周六至周日其中一天，共两天的时间利用情况。第三次全国时间利用调查在调查范围、调查对象、调查内容、调查方式上都基于前两次调查进行了优化，调查范围首次扩大到31个省（区、市）及新疆生产建设兵团，调查对象首次增加6—14周岁人员，居民活动类别扩展至34个，并首次采取手机小程序自主填报方式开展调查，以便更加全面、准确地反映我国居民时间利用情况。

根据调查结果，《公报》将分城乡、分性别、分年龄组的各主要活动领域和互联网使用情况的参与者每日平均时间和活动参与率数据公布如下。

调查结果显示，按一周7天计算的居民每日活动中：

一、个人生理必需活动领域

个人生理必需活动领域的参与者每日平均时间为12小时27分钟。其中，男性12小时23分钟，女性12小时31分钟；城镇居民12小时26分钟，农村居民12小时29分钟；6—17周岁居民12小时44分钟，18—59周岁居民12小时12分钟，60周岁及以上居民12小时56分钟。

个人生理必需活动领域的分城乡、分性别、分年龄组活动参与率均为100.0%。

二、有酬劳动领域

有酬劳动领域的参与者每日平均时间为6小时23分钟。其中，男性6小时44分钟，女性5小时55分钟；城镇居民6小时23分钟，农村居民6小时22分钟；6—17周岁居民[1]4小时21分钟，18—59周岁居民6小时32分钟，60周岁及以上居民5小时30分钟。

有酬劳动领域的活动参与率为54.1%。其中，男性60.2%，女性47.7%；城镇居民52.1%，农村居民57.9%；6—17周岁居民1.2%，18—59周岁居民75.6%，60周岁及以上居民36.3%。

三、无酬劳动领域

无酬劳动领域的参与者每日平均时间为2小时45分钟。其中，男性1小时52分钟，女性3小时29分钟；城镇居民2小时44分钟，农村居民2小时46分钟；6—17周岁居民36分钟，18—59周岁居民2小时42分钟，60周岁及以上居民3小时31分钟。

无酬劳动领域的活动参与率为75.6%。其中，男性67.5%，女性83.9%；城镇居民76.0%，农村居民74.8%；6—17周岁居民33.7%，18—59周岁居民82.7%，60周岁及以上居民88.9%。

四、个人自由支配活动领域

个人自由支配活动领域的参与者每日平均时间为3小时30分钟。其中，男性3小时37分钟，女性3小时22分钟；城镇居民3小时34分钟，农村居民3小时20分钟；6—17周岁居民2小时19分钟，18—59周岁居民3小时8分钟，60周岁及以上居民5小时22分钟。

个人自由支配活动领域的活动参与率为97.4%。其中，男性97.6%，女性97.1%；城镇居民97.2%，农村居民97.7%；6—17周岁居民96.6%，18—59周岁居民97.1%，60周岁及以上居民98.7%。

五、学习培训领域

学习培训领域的参与者每日平均时间为7小时9分钟。其中，男性7小时15分钟，女性7小时2分钟；城镇居民7小时4分钟，农村居民7小时18分钟；6—17周岁居民8小时12分钟，18—59周岁居民5小时2分钟，60周岁及以上居民1小时27分钟。

学习培训领域的活动参与率为25.1%。其中，男性26.1%，女性23.9%；城镇居民25.3%，农村居民24.6%；6—17周岁居民98.4%，18—59周岁居民12.8%，60周岁及以上居民1.2%。

六、交通活动领域

交通活动领域的参与者每日平均时间为1小时2分钟。其中，男性1小时3分钟，女性1小时；城镇居民1小时4分钟，农村居民57分钟；6—17周岁居民50分钟，18—59周岁居民1小时6分钟，60周岁及以上居民59分钟。

交通活动领域的活动参与率为80.5%。其中，男性81.9%，女性79.1%；城镇居民84.0%，农村居民73.7%；6—17周岁居民84.9%，18—59周岁居民84.9%，60周岁及以上居民65.2%。

七、互联网使用

互联网使用的参与者每日平均时间为6小时3分钟。其中，男性6小时11分钟，女性5小时54分钟；城镇居民6小时42分钟，农村居民4小时43分钟；6—17周岁居民2小时15分钟，18—59周岁居民7小时19分钟，60周岁及以上居民4小时52分钟。

互联网使用的活动参与率为92.9%。其中，男性93.5%，女性92.4%；城镇居民94.3%，农村居民90.2%；6—17周岁居民82.4%，18—59周岁居民98.7%，60周岁及以上居民85.2%。

(责编：杨曦、吕骞)

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