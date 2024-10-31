新华社北京10月31日电（记者潘洁、韩佳诺）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会10月31日发布数据，10月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升0.3个百分点，制造业景气水平回升。

“随着一揽子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效应逐步显现，我国经济景气水平继续回升向好。10月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.1%、50.2%和50.8%，比上月上升0.3、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于临界点以上。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河说。

统计数据显示，10月份，生产指数为52%，比上月上升0.8个百分点，制造业企业生产扩张加快。新订单指数为50%，比上月上升0.1个百分点，升至临界点。受近期部分大宗商品价格上涨等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为53.4%和49.9%，比上月上升8.3和5.9个百分点，制造业市场价格总体水平明显改善。

从企业规模看，大型企业PMI为51.5%，比上月上升0.9个百分点，景气水平稳中有升；中型企业PMI为49.4%，比上月上升0.2个百分点，景气水平继续改善；小型企业PMI为47.5%，比上月下降1个百分点，景气水平有所回落。

从市场预期看，10月份，生产经营活动预期指数为54%，比上月上升2个百分点，为近4个月高点，表明随着推动经济回升向好的积极因素累积增多，企业信心有所增强。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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