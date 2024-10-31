前三季度我国社会物流总额超250万亿元
2024年10月31日11:51 | 来源：新华网
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新华社北京10月31日电（记者叶昊鸣）记者10月31日从中国物流与采购联合会了解到，今年前三季度，我国社会物流总额为258.2万亿元，按可比价格计算，同比增长5.6%。
从构成来看，农产品物流总额4.2万亿元，按可比价格计算，增长3.4%；工业品物流总额227.7万亿元，增长5.6%；进口货物物流总额13.7万亿元，增长4.2%；再生资源物流总额3.5万亿元，增长10.1%；单位与居民物品物流总额9.1万亿元，增长7.6%。
前三季度，社会物流总费用为13.4万亿元，同比增长2.3%。社会物流总费用与GDP的比率为14.1%。从构成来看，运输费用7.5万亿元，增长2.7%；保管费用4.3万亿元，增长1.9%；管理费用1.5万亿元，增长1.7%。
前三季度，物流业总收入为10万亿元，同比增长3.7%，增速与上半年基本持平。
“2024年前三季度，物流运行总体平稳，供需适配能力持续增强，运行效率稳步改善。”中国物流与采购联合会有关负责人说。
(责编：赵欣悦、袁勃)
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