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交通运输部：前三季度我国交通运输主要指标均实现增长

2024年10月31日11:56 | 来源：人民网
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人民网北京10月31日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行10月例行新闻发布会，介绍5年来加快建设交通强国有关情况。交通运输部总规划师、综合规划司司长吴春耕在会上表示，前三季度我国交通运输经济运行总体平稳、稳中有进，交通运输主要指标走势与宏观经济形势总体吻合，走向一致。其中货运量、港口货物吞吐量、跨区域人员流动量等主要指标均实现增长，增速呈现“人流快于货流，外贸快于内贸”的特点。

吴春耕表示，特别是进入9月以来，随着一揽子增量政策逐步落地见效，交通运输经济运行中的积极因素不断增多，呈现出积极向好的良好态势。具体来看有以下几方面：

一是营业性货运量保持增长。前三季度，完成营业性货运量416.3亿吨，同比增长3.3%，其中，铁路公路、水运、民航货运量同比分别增长1.9%、3.1%、4.8%和24.4%。

二是港口货物吞吐量稳定增长。前三季度，完成港口货物吞吐量129.7亿吨，同比增长3.4%，其中内贸、外贸同比分别增长1.7%和7.6%。完成集装箱吞吐量2.5亿标箱，同比增长7.7%，其中内贸、外贸同比分别增长7.1%和8.2%。

三是跨区域人员流动量持续增长。前三季度，完成跨区域人员流动量490.9亿人次，同比增长5.4%。分方式看，铁路、水路、民航客运量同比分别增长13.8%、1.1%和19.1%，公路人员流动量同比增长4.7%，其中公路非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量同比分别增长3.8%和8.6%。

四是交通固定资产投资有所下降，但仍保持高位运行。前三季度，完成交通固定资产投资27131亿元，其中，铁路、水路、民航分别完成投资5612亿元、1576亿元和976亿元，同比分别增长10.3%、9.4%和22.3%，公路完成投资18967亿元，规模继续保持在较高水平。

(责编：王连香、吕骞)
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