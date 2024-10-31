人民网北京10月31日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行10月例行新闻发布会，介绍5年来加快建设交通强国有关情况。交通运输部新闻发言人刘鹏飞表示，在一流港口基础设施建设方面，交通运输部认真贯彻党中央关于加快建设交通强国的决策部署，目前形成了环渤海、长三角、粤港澳大湾区等世界级港口群，港口基础设施规模多年保持世界第一。

刘鹏飞介绍，2023年底，我国万吨级及以上泊位2878个，是10年前的1.4倍。煤炭、原油、液化天然气、铁矿石和集装箱等主要货类运输系统港口布局不断完善，港口基础设施水平和韧性进一步提升。

自动化码头建设改造方面也取得了丰硕的成果，在应用规模、技术水平和装卸效率总体位居国际前列。

目前我国已建成自动化集装箱和干散货码头49座，在建44座，已建和在建规模位居世界第一，上海罗泾港区自动化集装箱码头等一批传统码头自动化改造项目建成投运。

在集装箱码头方面，我国基本掌握了自动化码头设计建造、装备制造、系统集成和运营管理全链条的关键技术，在一些技术领域实现了“部分领跑”。上海港、青岛港等实现了码头生产管理操作系统自主可控，并在生产效率上取得新的突破。青岛港自动化集装箱码头桥吊平均单机效率超过每小时36自然箱，百米岸线作业效能较传统码头提升30%。

在干散货码头方面，国内各大港口在码头“翻”“堆”“取”“装”“卸”等作业环节上基本实现自动化，降低了人员作业安全风险，提升了本质安全水平和生产效率。

刘鹏飞表示，下一步，交通运输部将进一步加快一流港口基础设施建设，以自动化码头为重点推动智慧港口建设发展，拓展智慧化应用深度和广度，提高智慧服务效能，助力企业降本增效；同时交通运输部将完善智慧港口标准体系，发挥标准引领作用，为水运高质量发展贡献新的力量。

(责编：王连香、吕骞)

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