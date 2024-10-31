人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

交通运输部今年已累计下达3157亿元车购税资金支持地方交通建设

2024年10月31日12:02 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月31日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行10月例行新闻发布会，介绍5年来加快建设交通强国有关情况。交通运输部新闻发言人刘鹏飞在会上介绍，今年以来，交通运输部多措并举积极扩大交通运输有效投资，加大政策和资金支持力度，累计下达3157亿元车购税资金支持地方交通建设，积极争取超长期特别国债支持，加快完善国家综合立体交通网络，各项交通重大工程建设正在全力加快推进。

深中通道建成通车，成为继港珠澳大桥后粤港澳大湾区又一超大型交通工程；银昆高速公路太阳山开发区至彭阳段建成，标志着G85银昆国家高速公路全线建成。近期，盐洛高速公路江苏宿城至泗洪段、集阿高速公路内蒙古安业至公主埂段、南京至信阳高速公路寿县至颍上段等项目也陆续建成，京沪高速公路广陵至靖江枢纽段改扩建工程、平顶山至宜昌高速公路宜昌段等重点项目开工建设，公路骨干通道不断完善。

当前，正值交通重大项目建设黄金期，公路重大项目加快实施，不断取得新进展。比如说世界在建最大跨度悬索桥——张靖皋长江大桥南航道桥北主塔横梁合龙，进入新的施工阶段；乌尉高速公路项目进入通车冲刺阶段，计划于2025年全线建成通车；北京东六环改造工程、龙潭过江通道、黄茅海跨海通道等重大工程正加快推进项目收尾工作，年内均有望建成。

水运重大工程方面，平陆运河工程正按计划有序推进，建成后将开辟广西内陆及西南地区运距最短、最便捷的出海通道。截至目前已累计完成投资约420亿元，占总投资的50%以上；今年已完成投资181亿元，占年度计划的90%。预计2026年底主体工程建成。这是平陆运河目前的进展情况。

百色水利枢纽通航设施工程加快推进，预计2027年底主体工程建成。截至目前，这个工程已累计完成投资28.5亿元，占总投资的57%；2024年度已完成投资6亿元，占年度计划的76%。

此外，上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区集装箱码头、深圳港盐田港区东作业区集装箱码头、海南洋浦区域国际集装箱枢纽港等重点港口建设项目稳步推进。这些交通重大项目加快建设，促进了一流港口发展，积极发挥投资重要牵引作用，为经济社会高质量发展注入了新的活力。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
总里程超过600万公里！我国交通运输综合实力大幅跃升
　　人民网北京10月31日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行10月例行新闻发布会，介绍5年来加快建设交通强国有关情况。交通运输部总规划师、综合规划司司长吴春耕在会上介绍，5年来，交通运输行业全面贯彻“两个纲要”部署，不断完善交通强国组织实施体系，通过交通强国建设试点先行先试，推动我国交通运输发展取得了重大成就，加快建设交通强国实现了良好开局，进入新的发展阶段。…
交通运输部今年已累计下达3157亿元车购税资金支持地方交通建设
　　人民网北京10月31日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行10月例行新闻发布会，介绍5年来加快建设交通强国有关情况。交通运输部新闻发言人刘鹏飞在会上介绍，今年以来，交通运输部多措并举积极扩大交通运输有效投资，加大政策和资金支持力度，累计下达3157亿元车购税资金支持地方交通建设，积极争取超长期特别国债支持，加快完善国家综合立体交通网络，各项交通重大工程建设正在全力加快推进。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部