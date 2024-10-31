人民网北京10月31日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行10月例行新闻发布会，介绍5年来加快建设交通强国有关情况。交通运输部新闻发言人刘鹏飞在会上介绍，今年以来，交通运输部多措并举积极扩大交通运输有效投资，加大政策和资金支持力度，累计下达3157亿元车购税资金支持地方交通建设，积极争取超长期特别国债支持，加快完善国家综合立体交通网络，各项交通重大工程建设正在全力加快推进。

深中通道建成通车，成为继港珠澳大桥后粤港澳大湾区又一超大型交通工程；银昆高速公路太阳山开发区至彭阳段建成，标志着G85银昆国家高速公路全线建成。近期，盐洛高速公路江苏宿城至泗洪段、集阿高速公路内蒙古安业至公主埂段、南京至信阳高速公路寿县至颍上段等项目也陆续建成，京沪高速公路广陵至靖江枢纽段改扩建工程、平顶山至宜昌高速公路宜昌段等重点项目开工建设，公路骨干通道不断完善。

当前，正值交通重大项目建设黄金期，公路重大项目加快实施，不断取得新进展。比如说世界在建最大跨度悬索桥——张靖皋长江大桥南航道桥北主塔横梁合龙，进入新的施工阶段；乌尉高速公路项目进入通车冲刺阶段，计划于2025年全线建成通车；北京东六环改造工程、龙潭过江通道、黄茅海跨海通道等重大工程正加快推进项目收尾工作，年内均有望建成。

水运重大工程方面，平陆运河工程正按计划有序推进，建成后将开辟广西内陆及西南地区运距最短、最便捷的出海通道。截至目前已累计完成投资约420亿元，占总投资的50%以上；今年已完成投资181亿元，占年度计划的90%。预计2026年底主体工程建成。这是平陆运河目前的进展情况。

百色水利枢纽通航设施工程加快推进，预计2027年底主体工程建成。截至目前，这个工程已累计完成投资28.5亿元，占总投资的57%；2024年度已完成投资6亿元，占年度计划的76%。

此外，上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区集装箱码头、深圳港盐田港区东作业区集装箱码头、海南洋浦区域国际集装箱枢纽港等重点港口建设项目稳步推进。这些交通重大项目加快建设，促进了一流港口发展，积极发挥投资重要牵引作用，为经济社会高质量发展注入了新的活力。

(责编：王连香、吕骞)

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