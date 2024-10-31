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总里程超过600万公里！我国交通运输综合实力大幅跃升

2024年10月31日12:06 | 来源：人民网
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人民网北京10月31日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行10月例行新闻发布会，介绍5年来加快建设交通强国有关情况。交通运输部总规划师、综合规划司司长吴春耕在会上介绍，5年来，交通运输行业全面贯彻“两个纲要”部署，不断完善交通强国组织实施体系，通过交通强国建设试点先行先试，推动我国交通运输发展取得了重大成就，加快建设交通强国实现了良好开局，进入新的发展阶段。

一是交通基础设施网络更加完善。目前我国综合立体交通网总里程超过600万公里，“6轴7廊8通道”主骨架加快建设，横贯东西、纵贯南北的综合运输大通道加快贯通，庞大的基础设施网络有效支撑全面建设社会主义现代化国家开局起步。

二是运输服务能力大幅跃升。2023年我国完成营业性货运量547.5亿吨，完成跨区域人员流动量612.9亿人次，完成寄递业务量1624.8亿件，客货运输主要指标连续多年位居世界前列，人民出行更加便捷，货物运输更加高效，全力推动有效降低全社会物流成本，保障全球产业链供应链稳定。

三是科技创新能力显著提高。交通基础设施建造技术实现整体跃升，京张高速铁路、深中通道、北京大兴国际机场等一大批重大工程建成投运。“复兴号”高铁动车组、C919大型客机、国产大型邮轮等一批重大交通装备研制实现突破。智慧交通发展步伐加快，新业态新模式蓬勃发展。中国高铁、中国路、中国桥、中国港、中国机场、中国快递已经成为靓丽的中国名片。

四是绿色低碳转型加快推进。加快推动公路水运类规划建设项目纳入到国家国土空间规划“一张图”，同时深入实施公交优先发展战略，推动交通运输与能源融合发展交通运输领域清洁低碳转型加快推进。全国铁路电气化率达到75.2%，新能源汽车数量约占全球一半，机场电气化率超过60%。

五是现代化治理能力有效提升。交通运输大部门制改革持续深化，综合交通运输体系不断健全，统一开放的交通运输市场体系逐步构建，国家综合交通运输信息平台建设全面提速，行业治理体系和治理能力现代化水平持续提升。

六是对外开放合作持续深化。成功举办第二届联合国全球可持续交通大会，连续两年召开全球可持续交通高峰论坛，发起设立全球可持续交通创新联盟，加快建设中国国际可持续交通创新和知识中心，深化双边多边交通合作，积极参与全球交通治理，为共建“一带一路”增添动力。

吴春耕表示，总体来看，《交通强国建设纲要》印发5年来，我国交通运输综合实力大幅跃升，部分优势领域现代化水平跻身世界前列，向人民满意、保障有力、世界前列的目标迈进了一大步。

(责编：王连香、吕骞)
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