华夏银行：前三季度利润总额250.45亿元 同比增长2.83%
10月30日，华夏银行公布2024年三季报。截至报告期末，华夏银行资产总额43,456.42亿元，较上年末增长2.14%。前三季度利润总额250.45亿元，同比增长2.83%；归属于上市公司股东的净利润185.11亿元，同比增长3.10%。报告期末，不良贷款率1.61%，较上年末下降0.06个百分点。
2024年三季度，华夏银行扎实做好金融“五篇大文章”，科技金融着力加强专业团队建设，推出科技型企业授信审批指引，上线专精特新企业授信审批模型，科技型企业贷款快速增长：绿色贷款占比位居可比同业前列；普惠金融着力构建新发展模式，数字普惠产品推广取得新进展；养老金融着力完善业务布局，深耕科技、旅游、大健康领域，养老产业融资业务额和个人养老金账户实现有效增长；数字金融着力提升服务数字经济效能，成功发放“数据资产挂钩抵押贷款”，投向数字经济核心产业贷款余额实现快速增长。
服务实体经济和首都发展提质增效。2024年三季度，华夏银行重点领域金融支持扎实推进，制造业中长期贷款余额有效增长，战略性新兴产业贷款占比实现提升。服务首都发展扎实推进，北京地区重点项目实现全部对接，支持北京国际消费中心城市建设快速落地见效，京津冀协同发展重点项目投融资服务规模超额完成序时进度。
集团化精细化管理效能显现。2024年三季度，华夏银行风险管理精细化差异化能力不断提升，新一代核心系统启动建设，运营承载力持续提升，审计工作质效不断提升，集团内协同联动有效加强，增收节支成效持续显现，综合经营质效提升向好。
“华夏银行将全面落实中央各项政策要求，持续加大对稳增长和实体经济薄弱环节的支持力度，全力以赴落实稳增长一揽子政策，持之以恒做好风险防范，持续深化管理赋能，全力推动全行高质量发展，努力交出一份华夏银行高质量发展的优秀答卷。”华夏银行相关负责人表示。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家统计局发布第三次全国时间利用调查公报
- 人民网北京10月31日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，为全面、真实、准确了解我国居民时间利用情况，客观反映居民生活模式、生活质量状况，为分析评价社会进步和民生福祉改善以及开展相关国际比较和社会研究提供基础数据，更好满足社会民生政策制定需要，国家统计局组织开展了第三次全国时间利用调查。31日，国家统计局发布《第三次全国时间利用调查公报》（以下简称《公报》）。…
- 评论
- 关注