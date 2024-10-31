10月30日，华夏银行公布2024年三季报。截至报告期末，华夏银行资产总额43,456.42亿元，较上年末增长2.14%。前三季度利润总额250.45亿元，同比增长2.83%；归属于上市公司股东的净利润185.11亿元，同比增长3.10%。报告期末，不良贷款率1.61%，较上年末下降0.06个百分点。

2024年三季度，华夏银行扎实做好金融“五篇大文章”，科技金融着力加强专业团队建设，推出科技型企业授信审批指引，上线专精特新企业授信审批模型，科技型企业贷款快速增长：绿色贷款占比位居可比同业前列；普惠金融着力构建新发展模式，数字普惠产品推广取得新进展；养老金融着力完善业务布局，深耕科技、旅游、大健康领域，养老产业融资业务额和个人养老金账户实现有效增长；数字金融着力提升服务数字经济效能，成功发放“数据资产挂钩抵押贷款”，投向数字经济核心产业贷款余额实现快速增长。

服务实体经济和首都发展提质增效。2024年三季度，华夏银行重点领域金融支持扎实推进，制造业中长期贷款余额有效增长，战略性新兴产业贷款占比实现提升。服务首都发展扎实推进，北京地区重点项目实现全部对接，支持北京国际消费中心城市建设快速落地见效，京津冀协同发展重点项目投融资服务规模超额完成序时进度。

集团化精细化管理效能显现。2024年三季度，华夏银行风险管理精细化差异化能力不断提升，新一代核心系统启动建设，运营承载力持续提升，审计工作质效不断提升，集团内协同联动有效加强，增收节支成效持续显现，综合经营质效提升向好。

“华夏银行将全面落实中央各项政策要求，持续加大对稳增长和实体经济薄弱环节的支持力度，全力以赴落实稳增长一揽子政策，持之以恒做好风险防范，持续深化管理赋能，全力推动全行高质量发展，努力交出一份华夏银行高质量发展的优秀答卷。”华夏银行相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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