豆神辞源大模型产品发布会在京举行
10月30日，豆神教育在北京举行豆神辞源大模型“名师超拟人，AI新时代”产品发布会，推出自主研发的端模一体教育产品——豆神AI，将客户端与大语言模型深度结合，展开了未来教育模式的精彩图景。
发布会上，豆神教育董事长窦昕介绍了豆神AI产品的领先实践。他表示，豆神对教学和学习进行了反思之后，发现“因材施教”一般难以落地，主要原因在于没有底层技术能够支持这样的想法，但经过训练的AI大语言模型，有可能解决这样的难题，帮助我们重构教学。
在AI技术的发展中，知识图谱拥有更高的准确性，因为它基于严格定义的有限集，理论上错误率远低于数据驱动的模型。尽管如此，知识图谱的构建仍面临挑战。
第一大挑战就是传统的知识图谱人工标注成本高、周期长。在豆神AI的构建中，通过构建庞大的知识图谱，借助微软GraphRAG技术框架和思路，结合豆神AI教学内容的原材料及解析原理进行封装和边界化，边界在一个图谱内，确保了信息的准确性和高效性，也让教育内容生产的逻辑性得到保障。
另一大挑战则是AI输出缺乏人类思维的纵深和情感，也就是如何让内容有更多的“人味”。目前大模型输出的结果往往是端到端的，从问题直接到答案，中间没有人的思考过程，不符合人的思维路径，更不利于学生吸收消化知识。不过想要去除内容的AI味，是无法通过简单的提示词或者工作流解决这个问题，需要调用情感内容的层次组合，有非常复杂的构造。
为应对这些问题，豆神研发了五代内容生产平台——豆神九霄内容生产平台。该系统与微软GraphRAG相辅相成，使大模型能够输出符合名师教学风格的内容，并保证信息的准确性。持续迭代去除大模型中的“AI味”，让AI生成的内容拥有逻辑严谨，并保持情感温度。
除此以外，豆神AI还会让产品经理和研发人员学习如何当老师，包括如何营造课堂气氛，如何引发学生兴趣、有互动感来保持注意力，如何将话题自然衔接到下一个重点等。这是师训，也是一个模型化和系统化的过程，每一次系统的迭代都旨在提升用户体验和教学效果。
解决了文字输出的问题，提升语音输出的质量也同等重要。豆神AI使用语音算法的深度应用，需要经过大量的参数训练和模型训练的过程，实现了超拟人AI声音互动教学，能够智能预测文本的情绪、语调等信息，并生成超自然、高保真、个性化的语音。
发布会现场，窦昕介绍了豆神AI的产品的理念及方向。他从因材施教、事半功倍、立等可得以及透彻掌握四个方向介绍了豆神AI的产品设想，旨在打造一个能够陪伴每个孩子成长的“超拟人”AI导师。
一直以来，“因材施教”是一个重要的教育理念，“超拟人”AI导师能对每个学生都投入百分百的关注度，为每个学生创建拥有上亿级参变量的数字分身，为每个学生设计出独特的学习路径和学习内容。
同时，将教育融入生活，让学习变得更加灵活和场景化，从而达到事半功倍的效果。“超拟人”AI导师仿佛家教老师就坐在孩子身边一样，实时教学，实时批改，并通过实时反馈机制让学生能够立即了解自己的错误和不足，学习效果即刻呈现。通过还原作者视域，情景再现等方式，让学生仿佛身临其境，深刻理解文章内涵，知识点以极细的颗粒度呈现在学生面前。
在发布会现场，豆神教育与智谱华章、微软中国、腾讯教育、火山引擎、MiniMax等企业举行圆桌论坛，共同探讨教育智能化发展的未来。
此外，在本次发布会上，豆神教育与北京智谱华章科技有限公司签署战略合作框架协议，智谱投资豆神AI的投资额，高达1.25亿。双方将通过紧密协作，布局智慧教育的前沿领域，加速构建创新教育生态。
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