人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

豆神辞源大模型产品发布会在京举行

2024年10月31日13:07 | 来源：新华网
小字号

原标题：豆神教育发布“超拟人”AI导师

10月30日，豆神教育在北京举行豆神辞源大模型“名师超拟人，AI新时代”产品发布会，推出自主研发的端模一体教育产品——豆神AI，将客户端与大语言模型深度结合，展开了未来教育模式的精彩图景。

发布会上，豆神教育董事长窦昕介绍了豆神AI产品的领先实践。他表示，豆神对教学和学习进行了反思之后，发现“因材施教”一般难以落地，主要原因在于没有底层技术能够支持这样的想法，但经过训练的AI大语言模型，有可能解决这样的难题，帮助我们重构教学。

在AI技术的发展中，知识图谱拥有更高的准确性，因为它基于严格定义的有限集，理论上错误率远低于数据驱动的模型。尽管如此，知识图谱的构建仍面临挑战。

第一大挑战就是传统的知识图谱人工标注成本高、周期长。在豆神AI的构建中，通过构建庞大的知识图谱，借助微软GraphRAG技术框架和思路，结合豆神AI教学内容的原材料及解析原理进行封装和边界化，边界在一个图谱内，确保了信息的准确性和高效性，也让教育内容生产的逻辑性得到保障。

另一大挑战则是AI输出缺乏人类思维的纵深和情感，也就是如何让内容有更多的“人味”。目前大模型输出的结果往往是端到端的，从问题直接到答案，中间没有人的思考过程，不符合人的思维路径，更不利于学生吸收消化知识。不过想要去除内容的AI味，是无法通过简单的提示词或者工作流解决这个问题，需要调用情感内容的层次组合，有非常复杂的构造。

为应对这些问题，豆神研发了五代内容生产平台——豆神九霄内容生产平台。该系统与微软GraphRAG相辅相成，使大模型能够输出符合名师教学风格的内容，并保证信息的准确性。持续迭代去除大模型中的“AI味”，让AI生成的内容拥有逻辑严谨，并保持情感温度。

除此以外，豆神AI还会让产品经理和研发人员学习如何当老师，包括如何营造课堂气氛，如何引发学生兴趣、有互动感来保持注意力，如何将话题自然衔接到下一个重点等。这是师训，也是一个模型化和系统化的过程，每一次系统的迭代都旨在提升用户体验和教学效果。

解决了文字输出的问题，提升语音输出的质量也同等重要。豆神AI使用语音算法的深度应用，需要经过大量的参数训练和模型训练的过程，实现了超拟人AI声音互动教学，能够智能预测文本的情绪、语调等信息，并生成超自然、高保真、个性化的语音。

发布会现场，窦昕介绍了豆神AI的产品的理念及方向。他从因材施教、事半功倍、立等可得以及透彻掌握四个方向介绍了豆神AI的产品设想，旨在打造一个能够陪伴每个孩子成长的“超拟人”AI导师。

一直以来，“因材施教”是一个重要的教育理念，“超拟人”AI导师能对每个学生都投入百分百的关注度，为每个学生创建拥有上亿级参变量的数字分身，为每个学生设计出独特的学习路径和学习内容。

同时，将教育融入生活，让学习变得更加灵活和场景化，从而达到事半功倍的效果。“超拟人”AI导师仿佛家教老师就坐在孩子身边一样，实时教学，实时批改，并通过实时反馈机制让学生能够立即了解自己的错误和不足，学习效果即刻呈现。通过还原作者视域，情景再现等方式，让学生仿佛身临其境，深刻理解文章内涵，知识点以极细的颗粒度呈现在学生面前。

在发布会现场，豆神教育与智谱华章、微软中国、腾讯教育、火山引擎、MiniMax等企业举行圆桌论坛，共同探讨教育智能化发展的未来。

此外，在本次发布会上，豆神教育与北京智谱华章科技有限公司签署战略合作框架协议，智谱投资豆神AI的投资额，高达1.25亿。双方将通过紧密协作，布局智慧教育的前沿领域，加速构建创新教育生态。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局发布第三次全国时间利用调查公报
　　人民网北京10月31日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，为全面、真实、准确了解我国居民时间利用情况，客观反映居民生活模式、生活质量状况，为分析评价社会进步和民生福祉改善以及开展相关国际比较和社会研究提供基础数据，更好满足社会民生政策制定需要，国家统计局组织开展了第三次全国时间利用调查。31日，国家统计局发布《第三次全国时间利用调查公报》（以下简称《公报》）。…
10月份制造业采购经理指数升至景气区间
　　人民网北京10月31日电 （记者杨曦）国家统计局31日公布数据显示，2024年10月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.1%、50.2%和50.8%，比上月上升0.3、0.2和0.4个百分点，三大指数均位于临界点以上。 国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，10月份，随着一揽子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效应逐步显现，我国经济景气水平继续回升向好。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部