兴业银行：2024年前三季度业绩稳健韧性凸显
10月30日，兴业银行发布2024年三季度业绩报告。报告显示，前三季度，该行锚定价值银行建设目标，在助力经济持续回升向好过程中推进自身高质量发展。截至9月末，总资产10.31万亿元，较年初增长1.47%；实现营业收入1642.17亿元，较上年同期增长1.81%；拨备前利润1189.13亿元，同比增长3.74%；归属于母公司股东的净利润630.06亿元；资产质量总体稳定，不良贷款率1.08%，拨备覆盖率233.54%，保持充足水平。
报告显示，在资产端，兴业银行坚持“稳投放”“优布局”，贷款余额较上年末增长5.14%至5.74万亿元，同时一体推进“五大新赛道”与“五篇大文章”融合发展，绿色贷款、科技贷款、普惠贷款分别增长16.66%、14.74%、10.45%，均高于各项贷款增速。在负债端，该行坚持“稳规模”“降成本”，存款余额较上年末增长5.61%至5.43万亿元，存款付息率2.03%，同比减少23个BP。
前三季度，兴业银行坚持“以客户为中心”，持续健全客户分层分类经营体系、产品交叉销售体系、场景金融服务体系，推动客户规模稳步增长、质量有序提升、结构持续优化。截至9月末，零售客户数超1.08亿户，较上年末增长6.51%，贵宾客户、私行客户分别较上年末增长5.75%和7.93%；企金客户数150.30万户，较上年末增长7.25%，潜力及以上客户数达34.64万户，较上年末增长11.34%；同业客户合作覆盖率保持95%以上，价值客户产品覆盖率提升至73%。
客户基础的不断夯实，为兴业银行持续擦亮“三张名片”、巩固提升特色业务优势提供了有力支撑。绿色银行方面，截至9月末，绿色金融融资余额达到2.18万亿元，较上年末增长15.34%，其中人行口径绿色贷款余额9438亿元，较上年末增长16.66%，余额保持股份行第一。财富银行方面，截至9月末，零售AUM达5万亿元，较上年末增长4.38%；企金财富AUM日均规模达到4182亿元，较上年末增长12.27%；银银平台机构销售保有规模保持6000亿元以上；兴银理财管理规模保持行业第二。投资银行方面，截至9月末，大投行FPA规模达到4.47万亿元，较上年末新增803亿元。
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