10月30日，光大银行发布的2024年三季度报告显示，报告期末，光大银行资产总额68847亿元，较上年末增长1119亿元，增幅1.7%；其中贷款总额38972亿元，较上年末增长1103亿元，增幅2.9%，在资产中占比较上年末提升0.7个百分点，资产结构实现优化。负债总额63021亿元，较上年末增长841亿元，增幅1.4%；其中存款余额40213亿元。报告期内，光大银行实现营业收入1024亿元，实现净利润385.9亿元，同比增长1.8%，继续保持正增长。

同时，光大银行积极发挥特色化经营优势，持续增强对重大战略、重点领域和薄弱环节的精准支持力度，推动全行科技、绿色、普惠、中长期制造业、战略性新兴产业和民营企业等重点领域贷款实现较快增长。报告期末，光大银行科技型企业贷款、绿色贷款、普惠贷款余额分别达到3582亿元、4188亿元、4323亿元，较上年末分别增长34.1%、33.5%、14.0%，均实现快速增长且高于全行贷款增速。

光大银行公司金融以FPA为引领，从企业经营逻辑出发，通过债券融资、并购融资、居间撮合、股权融资、结构化融资等多产品驱动，强化综合金融服务，推动FPA均衡发展，实现FPA总量5.21万亿元，较上年末增长2.4%。零售金融以AUM为牵引，打造以手机银行、云缴费双APP为核心的“财富+”开放平台，优化财富管理产品谱系，提升客均产品持有数量，增强AUM价值贡献和客户粘性，实现AUM总量2.92万亿元，较上年末增长7.0%。金融市场以GMV为导向，围绕“数字化+生态圈”战略架构，通过多元化同业金融场景赋能客户价值提升，实现GMV总量2.31万亿元。

此外，光大银行坚持合规经营，坚守风险底线，强化全面风险管控，确保资产质量、资本水平保持在合理水平，夯实高质量发展基础。报告期末，光大银行不良贷款率1.25%，与上年末持平，资产质量保持稳定；资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.89%、9.67%，较上年末分别上升0.39、0.49个百分点，各级资本充足率均实现提升，且满足监管要求。

光大银行表示，下一步将坚持服务实体经济这一根本宗旨，积极服务和融入国家发展大局，做好金融“五篇大文章”，为推进中国式现代化提供更高质量的金融服务。

(责编：董童、李源)

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