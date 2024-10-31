人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

 光大银行发布2024年三季度报告 经营业绩表现稳健 

2024年10月31日13:34 | 来源：人民网
小字号

10月30日，光大银行发布的2024年三季度报告显示，报告期末，光大银行资产总额68847亿元，较上年末增长1119亿元，增幅1.7%；其中贷款总额38972亿元，较上年末增长1103亿元，增幅2.9%，在资产中占比较上年末提升0.7个百分点，资产结构实现优化。负债总额63021亿元，较上年末增长841亿元，增幅1.4%；其中存款余额40213亿元。报告期内，光大银行实现营业收入1024亿元，实现净利润385.9亿元，同比增长1.8%，继续保持正增长。

同时，光大银行积极发挥特色化经营优势，持续增强对重大战略、重点领域和薄弱环节的精准支持力度，推动全行科技、绿色、普惠、中长期制造业、战略性新兴产业和民营企业等重点领域贷款实现较快增长。报告期末，光大银行科技型企业贷款、绿色贷款、普惠贷款余额分别达到3582亿元、4188亿元、4323亿元，较上年末分别增长34.1%、33.5%、14.0%，均实现快速增长且高于全行贷款增速。

光大银行公司金融以FPA为引领，从企业经营逻辑出发，通过债券融资、并购融资、居间撮合、股权融资、结构化融资等多产品驱动，强化综合金融服务，推动FPA均衡发展，实现FPA总量5.21万亿元，较上年末增长2.4%。零售金融以AUM为牵引，打造以手机银行、云缴费双APP为核心的“财富+”开放平台，优化财富管理产品谱系，提升客均产品持有数量，增强AUM价值贡献和客户粘性，实现AUM总量2.92万亿元，较上年末增长7.0%。金融市场以GMV为导向，围绕“数字化+生态圈”战略架构，通过多元化同业金融场景赋能客户价值提升，实现GMV总量2.31万亿元。

此外，光大银行坚持合规经营，坚守风险底线，强化全面风险管控，确保资产质量、资本水平保持在合理水平，夯实高质量发展基础。报告期末，光大银行不良贷款率1.25%，与上年末持平，资产质量保持稳定；资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.89%、9.67%，较上年末分别上升0.39、0.49个百分点，各级资本充足率均实现提升，且满足监管要求。

光大银行表示，下一步将坚持服务实体经济这一根本宗旨，积极服务和融入国家发展大局，做好金融“五篇大文章”，为推进中国式现代化提供更高质量的金融服务。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
逸安启首批超充站正式投入运营
　　人民网北京10月31日电 （记者栗翘楚）日前，由华晨宝马汽车有限公司与梅赛德斯-奔驰（中国）投资有限公司以50:50股比成立的合资公司——北京逸安启新能源科技有限公司，正式发布高端超充品牌逸安启，同时宣布首批逸安启超充站开启运营。 据悉，以北京为起点，链接全国经济活跃城市，逸安启将构建超级充电网络，并以开放共享的方式，为中国用户提供新能源超充服务。…
总里程超过600万公里！我国交通运输综合实力大幅跃升
　　人民网北京10月31日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行10月例行新闻发布会，介绍5年来加快建设交通强国有关情况。交通运输部总规划师、综合规划司司长吴春耕在会上介绍，5年来，交通运输行业全面贯彻“两个纲要”部署，不断完善交通强国组织实施体系，通过交通强国建设试点先行先试，推动我国交通运输发展取得了重大成就，加快建设交通强国实现了良好开局，进入新的发展阶段。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部