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逸安启首批超充站正式投入运营

2024年10月31日13:43 | 来源：人民网
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人民网北京10月31日电 （记者栗翘楚）日前，由华晨宝马汽车有限公司与梅赛德斯-奔驰（中国）投资有限公司以50:50股比成立的合资公司——北京逸安启新能源科技有限公司，正式发布高端超充品牌逸安启，同时宣布首批逸安启超充站开启运营。

据悉，以北京为起点，链接全国经济活跃城市，逸安启将构建超级充电网络，并以开放共享的方式，为中国用户提供新能源超充服务。首批在北京开启运营的场站分布在东坝万达广场、蓝色港湾、国贸、朝阳大悦城、延庆奥林匹克公园，此外还有青岛宜家、南京金鹰共7个核心区位超充站同时上线，便于用户实现工作生活便捷。

逸安启CEO唐旭日表示，品牌将在2年内实现“百城千站”的超充网络覆盖，在全球新能源汽车规模最大、最成熟的中国市场，将正式开启高端充电网络服务的新征程。

据介绍，相比于欧洲市场提供最高350kW充电效率的补能服务，逸安启结合中国产业市场发展及产品领先性，为中国用户定制了600kW高功率充电服务。

业内分析认为，通过200V-1000V宽电压，逸安启超充适配并满足当前主流车型的超充补能需求。同时，其网络聚焦液冷超充技术，采用大功率超级充电桩，拥有600kW额定功率，800A的最大电流，实现在电池充电时进行智能功率分配。

(责编：罗知之、吕骞)
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