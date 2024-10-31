人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

自主协商、动态调整！多家银行完善存量房贷利率定价机制细则

2024年10月31日14:58 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京10月31日电（记者吴雨、任军）工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等多家银行31日发布公告，将从11月1日起完善存量个人住房贷款利率定价机制。借款人可与银行自主协商、动态调整存量房贷利率，重定价周期最短可调整为3个月。

　　根据多家银行公告，此次调整适用于浮动利率定价的商业性个人住房贷款，主要从加点幅度调整和重定价周期调整两个方面进行优化完善。

　　目前，我国绝大部分房贷利率以LPR为定价基准加点形成。在加点幅度调整方面，多家银行公告显示，当借款人的房贷利率加点幅度与最新的全国新发放房贷利率平均加点幅度相比，偏离高于30个基点时，可向银行提出调整申请。重新约定的加点幅度不低于最新的全国新发放房贷利率平均加点幅度加30个基点，且不低于所在城市目前执行的新发放房贷利率加点下限（如有）。

　　当日，中国人民银行还公布了第三季度全国新发放房贷平均利率，供商业银行和借款人参考。数据显示，第三季度全国新发放个人房贷加权平均利率为3.33%。

　　专家表示，10月底，绝大多数借款人的加点幅度已批量调整为减30个基点，预计第四季度绝大多数借款人无需调整加点幅度。

　　在重定价周期调整方面，借款人可以申请按3个月、6个月或12个月重定价，但多数银行规定同一笔贷款存续期内客户仅可申请调整1次。

　　多家银行还公布了调整渠道，自11月1日起，浮动利率房贷客户可通过手机银行、贷款经办行等提出调整申请。

　　此外，固定利率或采用基准利率定价的个人住房贷款，如需申请变更借款合同定价条款约定，要先转换为以LPR为定价基准的浮动利率贷款。

　　为更好发挥市场机制作用，维护借贷双方合法权益，中国人民银行9月29日发布公告，明确完善商业性个人住房贷款利率定价机制有关事宜。根据公告，存量房贷利率与全国新发放房贷利率偏离达到一定幅度时，借款人可与银行自主协商、动态调整存量房贷利率，并协商约定重定价周期。

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
逸安启首批超充站正式投入运营
　　人民网北京10月31日电 （记者栗翘楚）日前，由华晨宝马汽车有限公司与梅赛德斯-奔驰（中国）投资有限公司以50:50股比成立的合资公司——北京逸安启新能源科技有限公司，正式发布高端超充品牌逸安启，同时宣布首批逸安启超充站开启运营。 据悉，以北京为起点，链接全国经济活跃城市，逸安启将构建超级充电网络，并以开放共享的方式，为中国用户提供新能源超充服务。…
总里程超过600万公里！我国交通运输综合实力大幅跃升
　　人民网北京10月31日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行10月例行新闻发布会，介绍5年来加快建设交通强国有关情况。交通运输部总规划师、综合规划司司长吴春耕在会上介绍，5年来，交通运输行业全面贯彻“两个纲要”部署，不断完善交通强国组织实施体系，通过交通强国建设试点先行先试，推动我国交通运输发展取得了重大成就，加快建设交通强国实现了良好开局，进入新的发展阶段。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部