人民网记者 王绍绍

近年来，我国在推动产学研深度融合方面取得了显著进展，着力打通打破束缚新质生产力发展的堵点卡点，促进创新链、产业链、资金链和人才链的紧密连接。

此前，科技部与财政部联合发布了《企业技术创新能力提升行动方案（2022—2023年）》，明确提出支持企业与高校、科研院所共建新型研发机构，并推动科技成果转化项目库向企业开放，加速科技成果的产业化进程。

业内专家表示，科技创新是加快形成发展新质生产力的核心要素，教育是基础和先导，而教育、科技、人才的良性循环则是动力保障。现代化产业体系作为产业根基，也为产学研深度融合提供了广阔的发展空间。

在先进材料研究领域，石墨烯作为一种具有广泛应用前景的新材料，正逐步成为推动产业升级和转型的关键力量。近日，“北京石墨烯论坛2024”（BGF2024）召开，论坛聚焦石墨烯产业的创新发展，通过搭建高端交流平台，推动创新链、产业链、资金链的精准对接，加速石墨烯前沿技术与产业的深度融合。

论坛上，BGI公司副总裁陆伟俊表示石墨烯作为一种具有广泛应用前景的新材料，正在赋能各行各业，特别是在航空航天、新能源、电子信息、复合材料、生物医药、大健康等领域展现出巨大的创新潜力，推动了石墨烯产业的快速发展。同时，相关负责人也透露，由BGI、河南省科学院等多家单位共同参与的中原石墨烯实验室和中原碳谷正在紧锣密鼓地筹建中。该项目将采用“一体两翼、一对一孵化”的创新模式，构建科技+产业+基金三位一体的创新产业链，致力于培育石墨烯领军企业，打造石墨烯产业集群发展生态。

为了进一步完善产学研合作机制，业内专家建议要加快建立专业化技术转移机构，健全科技资源开放共享制度，推动科研院所、高等学校和企业的科研设施和仪器设备等科技资源对外开放。同时，还应积极引导高校及科研机构对企业开展专题服务，加强区域性科研设备协作，提高对企业技术创新的支撑服务能力。

与此同时，一些企业也积极探索产学研融合的新路径。一家自来水公司通过构建“4×（1+N）科技平台管理体系”，创建了科研专项预算适度宽松的精细化管理机制，实现了多方联动共建共享的合作模式，有效解决了科技研发项目落地慢、技术识别捕获难等问题；北京某医院通过与高校院所和高新技术企业的合作，形成了临床提出问题、工科解决问题、方案回归临床应用的成果转化模式，有力推动了转化医学成果的落地。

专家表示，要完善联合开发、优势互补、成果共享、风险共担的“产学研用”合作机制，共同研发重大创新产品，开展共性技术攻关。通过建立多层次科研体系，形成全链条、系统化的科研发展格局，为培育壮大新质生产力提供可持续、系统性的保障。

中国工程院院士谭建荣建议，在产学研合作中，应注重在垂直领域的深度合作。通过加强模型对于一个垂直领域的深度理解，可以促进其应用，并为不同行业生成各种解决方案。这种深度合作有利于重塑产业链，提升产品可靠性、可用性。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、吕骞)

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