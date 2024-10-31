人民网北京10月31日电 （记者王绍绍）10月31日，国家海洋信息中心在2024中国海洋经济博览会上发布了《2024中国海洋经济发展指数》。据相关负责人介绍，《2024中国海洋经济发展指数》是对一定时期中国海洋经济发展状况的综合量化评估，涵盖发展规模与效益、结构优化与升级、资源节约与利用、对外经济与贸易、民生保障与改善等五个领域，各分领域指数以2015年为基期，基期指数设定为100。

指数结果显示，2023年中国海洋经济发展指数为123.5，比上年增长3.0%，海洋经济发展稳中有进，高质量发展成效逐步显现。分领域指数显示：

海洋经济回升向好，发展规模持续扩大，发展效益逐步恢复。2023年，发展规模与效益指数为122.5，比上年增长2.4%。全国海洋生产总值达到9.9万亿元，比上年增长6.0%。沿海地区人均海洋生产总值比上年名义增长6.0%。重点监测的海洋行业中海洋经济活动单位数比上年增长12.0%。海洋工业企业营业收入利润率比上年下降0.9个百分点，但从下半年开始，营业收入利润率有所回升，企业效益持续保持恢复态势。

海洋新兴产业快速发展，传统产业加快转型升级，科技创新能力稳步提升，金融助力海洋经济高质量发展。2023年，结构优化与升级指数为129.4，比上年增长3.1%。海洋新兴产业增加值突破2000亿元，海洋制造业增加值占海洋生产总值比重超30%。重点监测的海洋研究机构研究与试验发展（R&D）经费保持稳定，海洋研究机构专利授权数和科技成果转化收入都实现较快增长。31家涉海企业完成IPO上市，融资规模达342亿元，金融资本市场活跃。

海洋资源节约集约水平稳步提升，资源利用能力显著提高。2023年，资源节约与利用指数为118.0，比上年增长2.4%。每公顷确权海域创造海洋产业增加值比上年名义增长2.4%。海水养殖产量占海洋水产品产量比重比上年提高1个百分点。海洋原油、天然气产量比上年分别增长5.8%和9.1%，海上风电发电量比上年增长17.6%，海水淡化工程规模和海水冷却用水量分别比上年增长7.0%和4.7%。

对外经贸量稳质升，高水平对外开放稳步推进。2023年，对外经济与贸易指数为117.9，比上年增长2.2%。受世界经济复苏乏力等因素影响，我国海运进出口总额比上年下降1.4%，但好于预期，国际航线集装箱吞吐量比上年增长4.3%，显示出较强的发展韧性。出口海船完工量占全球完工量比重比上年提高2.2个百分点。“一带一路”沿海国家贸易额比上年增长1.1%。

民生保障水平稳步提升，海洋渔民收入和亲海空间持续改善，海洋旅游强劲复苏。2023年，民生保障与改善指数为125.5，比上年增长4.5%。海洋渔民人均纯收入比上年增长3.6%。人均海洋水产品占有量比上年增加1.3千克。每万人海洋公园面积维持稳定。沿海城市接待国内旅游人数同比增长超60%，海洋旅游融合业态不断涌现。

(责编：王仁宏、吕骞)

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