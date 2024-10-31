国家能源局：前三季度可再生能源装机规模不断实现新突破
人民网北京10月31日电 （记者王绍绍）10月31日，国家能源局举行例行新闻发布会。国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星在会上表示，今年前三季度，国家能源局统筹能源安全和低碳发展，加快规划建设新型能源体系，稳妥推进能源绿色低碳转型，全力推动可再生能源发展再上新台阶。可再生能源装机规模不断实现新突破，具体情况如下：
水电建设和运行情况。2024年前三季度，全国新增水电并网容量797万千瓦，其中常规水电299万千瓦，抽水蓄能498万千瓦。截至2024年9月底，全国水电累计装机容量达4.3 亿千瓦，其中常规水电3.75亿千瓦，抽水蓄能5591万千瓦。2024年前三季度，全国规模以上水电发电量10040 亿千瓦时，同比增长16%；全国水电平均利用小时数为2672小时，同比增加305小时。
风电建设和运行情况。2024年前三季度，全国风电新增并网容量3912万千瓦，同比增长16.8%，其中陆上风电3665 万千瓦，海上风电247万千瓦。截至2024年9月底，全国风电累计并网容量达到4.8亿千瓦，同比增长19.8%，其中陆上风电4.4亿千瓦，海上风电3910万千瓦。2024年前三季度，全国风电发电量7122亿千瓦时，同比增长13%；全国风电平均利用率96.2%，同比下降0.8个百分点。
光伏发电建设和运行情况。2024年前三季度，全国光伏新增并网1.61亿千瓦，同比增长24.8%，其中集中式光伏7566 万千瓦，分布式光伏8522万千瓦。截至2024年9月底，全国光伏发电装机容量达到7.7亿千瓦，同比增长48.4%，其中集中式光伏4.3亿千瓦，分布式光伏3.4亿千瓦。2024年前三季度，全国光伏发电量6359亿千瓦时，同比增长45.5%；全国光伏发电利用率97.2%，同比下降1.1个百分点。
生物质发电建设和运行情况。2024年前三季度，全国生物质发电新增装机137万千瓦。截至2024年9月底，全国生物质发电累计装机达4551万千瓦，同比增长5.4%。2024年前三季度，生物质发电量1538亿千瓦时，同比增长4.3%。
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