人民网北京10月31日电 （记者车柯蒙）10月29日至30日，北京国家会计学院联合财政部会计司、财政部监督评价局、中国注册会计师协会、财政部会计财务评价中心和中国会计学会，在北京举办第四届“会计诚信与高质量发展论坛”。此次论坛以“推进会计诚信建设 助力新会计法贯彻实施”为主题，邀请国内相关政府部门、行业协会、企事业单位、高等院校、中介服务机构，以及国际相关组织的二十余位代表和嘉宾，从不同角度阐述了新会计法下的诚信建设和行业发展。

财政部会计司一级巡视员刘光忠从扛起“知法”与“普法”的责任，深刻把握新会计法对诚信建设的新要求；兼用“刚性”与“柔性”的方式，发挥法治与德治在推动会计诚信建设中的重要作用；坚持“当下”与“长远”的眼光，推动会计诚信建设实现新突破三方面阐述了新会计法下的会计诚信建设。他表示，要以学习贯彻新会计法为契机，深刻思考推动会计诚信建设的深度实践，以高尚的道德操守引导全社会形成崇尚诚信的浓厚氛围，继续为经济社会高质量发展贡献行业力量。

财政部监督评价局局长杨瑞金表示，通过持续加大财会监督执法力度、扎实开展财会监督专项行动、不断增强工作合力、扎实推进财会监督法治、人才和信息化建设等方式，财会监督工作取得明显成效。他提出，坚持政治引领，推动新时代财会监督高质量发展；坚持依法履职，进一步健全财会监督体系；坚持问题导向，扎实开展财会监督专项行动；坚持贯通协调，助力完善党和国家监督体系；坚持提质增效，不断夯实财会监督履职基础，为奋力推动新时代财会监督工作高质量发展作出更大贡献。

中国注册会计师协会党委书记、秘书长江湧结合行业发展经验，从强化职责定位、促进新会计法的贯彻实施，聚焦主题主线、行业审计服务能力显著提升，坚持管服并举、以高质量审计服务推进行业高质量发展等三个方面，就注册会计师行业如何助力新会计法贯彻实施提出具体举措。他表示，中注协将在财政部党组的坚强领导下，围绕行业主题主线，持续加强自律监督，引导事务所强化执业监督，扎实推动新会计法贯彻实施。

财政部会计财务评价中心党委书记、主任林启云表示，新会计法的出台对进一步做好会计人才评价和财会监督工作具有重要意义。无论是组织会计资格考试还是开展财会监督工作，均与会计诚信密切相关。评价中心将立足本职，多措并举，通过考试教育引导、财会监督检查等方式，贯彻落实好新会计法相关要求，共同营造良好会计诚信环境。

中国资产评估协会党委副书记杨松堂表示，加强诚信建设是全面落实财会监督，构建全行业健康可持续发展格局的重要基础。中评协将在财政部党组的正确领导下，坚决贯彻落实党中央关于社会诚信建设的系列要求，持续优化资产评估行业信用体系，进一步强化财会监督，营造风清气正的执业环境，大力弘扬“评估发现价值，诚信铸就行业”的评估精神，为我国社会经济高质量发展贡献评估力量。

第四届“会计诚信与高质量发展论坛”活动现场。受访者供图

论坛期间，北京国家会计学院党委副书记、副院长叶康涛发布了论坛主题报告《会计诚信价值研究》。叶康涛表示，会计诚信建设任重而道远，需要社会各界共同关注、深入探讨并付诸实践。未来学院将围绕该主题持续开展研究，同时将建立论坛长效工作机制，以“会计诚信与高质量发展”论坛为平台和纽带，持续弘扬和发展会计诚信文化，以高质量发展扎实推进中国式现代化建设。

国际会计师联合会执行总裁李·怀特（Lee White）在主旨演讲中对中国在会计法律准则的修改完善以及可持续发展中作出的努力和探索表示赞赏和肯定。同时，就“审计质量五大支柱”的框架以及可持续性如何融合行业的未来发展进行探讨，提出正确的流程、人员、治理、监管和评估为审计质量和可持续发展奠定了坚实的基础。

中国证监会会计司司长韩少平强调了高质量会计信息、高水平诚信建设与资本市场高质量发展的关系，重点指出全面加强资本市场会计审计监管，持续提升各类经营主体诚信水平，从强化公司治理、强化制度体系建设、强化中介机构监管、强化监管有效性等方面，阐明了如何更好实现强监管、促诚信、服务资本市场高质量发展的机制。

在主旨演讲中，上海国家会计学院副院长白晓红以中国传统优秀文化为根基，以新会计法的要求为内涵，提出构建自主管用的职业诚信体系。厦门国家会计学院党委副书记、副院长丁友刚解读了新会计法的精神实质，倡议教学科研机构加大研究和宣教力度，从源头上提高会计诚信教育水平。北京国家会计学院教授聂兴凯从新会计法制定及修订历程切入，针对新会计法对智能财务系统应用的影响，以及解决对策进行了详实阐述。同时，部分高校专家围绕新会计法下的财会监督与诚信建设展开交流讨论探讨。

(责编：王仁宏、吕骞)

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