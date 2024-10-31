人民网北京10月31日电 （记者王绍绍）10月31日，国家能源局举行例行新闻发布会。国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星在会上表示，2024年前三季度，国家能源局统筹能源安全和低碳发展，加快规划建设新型能源体系，稳妥推进能源绿色低碳转型，全力推动可再生能源发展再上新台阶。可再生能源装机规模不断实现新突破。

张星介绍，2024年前三季度，全国可再生能源发电新增装机2.1亿千瓦，同比增长21%，占电力新增装机的86%。其中，水电新增797万千瓦，风电新增3912万千瓦，太阳能发电新增1.61亿千瓦，生物质发电新增137万千瓦，风电太阳能发电合计新增突破2亿千瓦。

数据显示，截至2024年9月底，全国可再生能源装机达到17.3亿千瓦，同比增长25%，约占我国总装机的54.7%，其中，水电装机4.3亿千瓦，风电装机4.8亿千瓦，太阳能发电装机7.7亿千瓦，生物质发电装机0.46亿千瓦。可再生能源发电量稳步提升。

张星表示，2024年前三季度，全国可再生能源发电量达2.51万亿千瓦时，同比增加20.9%，约占全部发电量的35.5%；其中，风电太阳能发电量合计达13490亿千瓦时，同比增长26.3%，与同期第三产业用电量（13953亿千瓦时）基本持平，超过了同期城乡居民生活用电量（11721亿千瓦时）。

(责编：王仁宏、吕骞)

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