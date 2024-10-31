人民网北京10月31日电 （记者王绍绍）10月31日，国家能源局举行例行新闻发布会。国家能源局发展规划司副司长董万成在会上表示，今年前三季度，国家能源局持续增强能源安全保障能力，有力推进能源绿色低碳转型，依靠科技创新增强发展新动能，依靠深化改革激发发展新活力，现代能源体系建设取得新进展，为经济高质量发展提供了强有力支撑。主要呈现以下五个特点：

一是供给保障基础进一步夯实。截至9月底，全国发电总装机容量达到31.6亿千瓦，同比增长14.1%。煤炭、油气产能稳步提升，前9个月，原油、天然气产量同比增长2.0%、6.6%。

二是迎峰度夏用能高峰供应保障有力有效。夏季用能高峰期间，优化电力系统调度安排，最大程度提升电力输送通道利用率，增加燃气电厂天然气供应，深挖跨省跨区余缺互济潜力，充分发挥各类电源顶峰保供作用，多措并举推动供需协同发力，有力保障全国电力系统高水平运行。

三是能源价格总体保持稳定。统筹国内国外两种资源、两个市场，扎实做好煤炭稳产稳供，始终保持国内煤炭供应能力充足，有效发挥动力煤长协价格“稳定器”作用，确保全国煤炭价格基本盘稳定；现货煤价在合理区间稳定运行。今年以来，国际石油市场供需宽松，国内天然气价格小幅波动。

四是绿色低碳转型不断取得新突破。国和一号示范工程1号机组成功实现首次并网发电。截至7月底，全国风电、太阳能发电装机达到12.06亿千瓦，提前6年完成我国在气候雄心大会上承诺的“到2030年中国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上”目标。截至9月底，风电和太阳能发电新增装机占新增总发电装机的比重超过80%。

五是新动能新活力持续增强。推动能源领域“两重”建设，实施能源重点领域大规模设备更新，重点推动煤电机组“三改联动”、输配电、可再生能源、清洁取暖等领域设备更新和技术改造。前8个月，能源重点项目完成投资额约1.7万亿元，同比增长16.2%，氢能、新型储能、LNG接收站、抽水蓄能投资增势加快。

(责编：王仁宏、吕骞)

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