原标题：“新科技 新引擎 新动能”——2024中国国际汽车技术领袖论坛成功举办

2024年10月23至25日，以“新科技 新引擎 新动能”为主题的2024中国国际汽车技术领袖论坛在江苏无锡成功举办。本届论坛由中国汽车技术研究中心有限公司（以下简称“中汽中心”）主办，中汽中心中央研究院、中汽信息科技（天津）有限公司（以下简称“中汽信科”）、伯乐产服集团承办，中国汽车芯片标准检测认证联盟协办。中汽中心党委委员、副总经理周华，江苏省工业和信息化厅二级巡视员曹阳出席论坛并致辞。中国工程院院士、山东省科协主席凌文出席论坛并作主旨演讲。来自国内外汽车及产业链企业、行业机构、高校院所的专家学者等400余人参加论坛。开幕大会由中汽信科党委书记、总经理尤嘉勋主持。

周华在开幕大会上指出，当前汽车产业绿色化、低碳化、网联化、智能化的进程不断加快，产业格局面临重塑，产业生态的多元化、复杂性也与日俱增。面对新形势、新挑战，汽车行业需要充分发挥产业链的协同作用，以新质生产力为引领，赋能汽车产业高质量发展。

曹阳表示江苏肩负着“成为发展新质生产力的重要阵地”重大使命，拥有良好的汽车产业基础。下一步将加大政策统筹和落实力度，加快推进产业链关键核心技术攻关，着力支持龙头骨干企业发展壮大，促进产业链上下游配套合作协同发展，打造智能网联新能源汽车产业高质量发展高地。

凌文表示，在人类可持续发展的背景下，对价值和使用价值的判断标准已发生变化。汽车全生命周期总体对社会的贡献率，已成为评价汽车企业的一项新要求。

开幕大会上，长安汽车总裁助理、梧桐科技CEO蔡勇围绕打造AI时代的智能座舱创新体系提出构想及应用建议；东风汽车集团有限公司研发总院副院长张衡提出构建全要素的AI应用场景的设想及实现路径。此外，大陆集团汽车子集团中国区首席技术官慕容特，博世商用车集团首席技术官、博世动力总成有限公司研发高级副总裁邓永翰，湖南大学机械与运载工程学院新能源研究院院长李罡分别发表了主题演讲。

会议期间，正式发布了《长三角汽车产业协同创新生态建设倡议》，旨在通过深化合作、资源共享、优势互补，共同打造具有国际竞争力的汽车产业协同创新生态，共同推动长三角地区汽车产业的创新发展，为构建具有国际竞争力的汽车产业生态圈贡献智慧和力量。

本届论坛设置技术领袖闭门峰会，会议采用引导性发言、互动研讨相结合的形式，重点针对“人工智能引领下的汽车技术变革与产业链协同创新”展开研讨。会议由周华主持，世界汽车工程师学会联合会终身名誉主席，清华大学教授、汽车产业与技术战略研究院院长赵福全作引导性发言，中国工程院院士沈昌祥、江苏省工业和信息化厅二级巡视员曹阳、无锡市数据局局长胡逸，以及来自中国一汽、东风汽车、上汽集团、长安汽车、北汽集团、广汽集团、奇瑞汽车、江汽集团、吉利控股、长城汽车、岚图、蔚来、赛力斯、零跑、集度汽车、丰田中国、日产中国、沃尔沃汽车、博世、大陆、达索、凯捷、中国电科、中汽创智、仁芯科技、速腾聚创、三未信安、中国移动、中国联通、中兴通讯、腾讯、商汤科技、飞书、OPPO、清华大学、长安大学、浙江大学等国内外整车、产业链企业、科研院校及生态伙伴的50余位技术领袖结合各自研究领域及企业发展发表真知灼见，围绕人工智能技术突破、体系重构、场景创新等方面达成多项共识，为推动汽车行业科技变革建言献策。

技术领袖闭门峰会现场

此外，本届论坛还举办了全体会议及“‘车路云一体化’再提速背景下的自动驾驶新机遇”“智荟芯 创未来·软件与芯片融合技术创新”“换电生态系统的构建与协同发展”“商用车创新与发展”四场专题论坛，汇聚来自中汽中心各领域专家与相关行业、企业代表就本领域关键技术发展方向以及实现新质生产力转化路径进行了交流与研讨，聚焦前瞻技术落地路径，为行业发展提供实践及前瞻参考。

新一轮科技革命正在驱动全球汽车产业变革向纵深演进，中国国际汽车技术领袖论坛将充分聚焦汽车领域科技创新，以开放、高效、务实的姿态，与全球汽车技术领袖共同助推产业转型升级，加快培育和发展新质生产力，助力中国汽车产业高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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