原标题：国家电网：张北—胜利1000千伏特高压交流工程投运

10月31日，国家电网有限公司张北—胜利1000千伏特高压交流工程（以下简称张北—胜利工程）正式投运。工程投运后，每年可从锡林郭勒盟、张家口向京津冀鲁和江苏等地输送超过700亿千瓦时的电能，相当于1900万户家庭1年的生活用电量，对于保障电力安全可靠供应、加快构建新型能源体系、推动高质量发展具有重要意义。

张北—胜利工程是国家“十四五”电力发展规划重点项目，工程总投资67.86亿元。工程起于河北省张家口市，止于内蒙古锡林浩特市，线路全长732公里，扩建特高压变电站3座，新增变电容量900万千伏安。该工程的投运，将完善华北特高压送端主网架结构，提高内蒙古和冀北能源基地外送能力，推动实现更大范围电力资源优化配置，更好保障电网安全稳定运行，有效助力全国统一大市场和现代化基础设施体系构建，推动城乡、区域协调发展。

张北—胜利工程的建成投产，是推动能源清洁低碳转型的重要举措。冀北清洁能源基地位于河北北部，是我国“十四五”规划的9大清洁能源基地之一，截至目前新能源装机已突破5600万千瓦，新能源装机占统调装机比例达76.7%。锡林郭勒盟作为国家重要能源基地，是全国规划建设的9个大型现代风电基地之一，拥有交直流混联、“风火打捆”的特高压集成项目。张北—胜利工程首次应用特高压技术将两大新能源基地互联，可加强锡盟特高压外送的网架结构，锡盟地区将形成电力外送“两交一直”格局，更好满足锡林郭勒盟、冀北清洁能源基地外送需要，提高特高压通道新能源电量占比，进一步提升受端电网绿色清洁电力消纳比例，推动能源清洁低碳转型。

张北—胜利工程的建成投产，是保障电力可靠供应、更好服务经济社会发展的生动实践。华北京津冀鲁、华东江苏负荷中心“十四五”期间负荷稳定增长，电力需求持续加大。张北—胜利工程将锡盟和张家口两大电源基地由通过单链式通道送出升级为通过特高压环网联合送出，完善华北区域特高压骨干网架送端电网结构，电网故障抵御能力和能源供应可靠性得到大幅提升。同时，工程为锡林郭勒盟、张家口等地的风、光、火电源外送进一步创造网架条件，特高压送出通道总送出能力达到1820万千瓦，可更好满足华北京津冀鲁、华东江苏等受端地区负荷增长的用电需求。

张北—胜利工程的建成投产，是推动技术和装备升级，打造“特高压升级版”的履责行动。张北—胜利工程加大科技创新攻关力度，集中攻关在运特高压电抗器声振解耦吸音板降噪装置研制，将每回特高压线路停电施工周期由60天缩短至12天，为今后特高压站扩建工程厂界噪声达标提供了解决方案。胜利站创新应用新型三维智能测距系统，精度达到厘米级、灵敏度达到秒级，有效控制高空吊装作业安全。工程深入开展关键施工技术研究和工艺创新，全面应用旋挖钻机、流动式起重机、可视化牵张设备，国内交流特高压八分裂导线施工首次全线应用装配式跳线施工工艺，全过程机械化施工率达100%，有效保障了施工安全和工艺质量。

目前，国家电网已累计建成“20交16直”36项特高压工程，显著提升了我国电网远距离输电能力，有力促进了“西电东送”“北电南送”蓬勃发展。

(责编：曹淼、李源)

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