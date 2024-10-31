近日，《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》（以下简称《通知》）发布。同日，中国人民银行联合中国证监会发布《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》。广发银行迅速落实金融领域各项政策措施，组建专项工作组，全面深入摸排上市公司和股东相关需求，第一时间与多家证券公司、基金公司沟通交易意向，积极有序推进相关工作落地见效。

上市公司股票回购增持贷款。广发银行第一时间印发《广发银行股票回购增持贷款管理办法》，明确客户准入、账户管理、尽调审批、风险控制等管理要求，加强与上市公司双向对接，全力支持股东回购和增持股票。近期，广发银行南昌分行成功对接江西地区战略客户，完成股票回购增持贷款审批，为企业提供8400万元授信支持。截至目前，广发银行已与45家上市公司密切对接需求超70亿元，涵盖医药、电子科技等多个行业，利率不超过2.25%，全力支持上市公司回购和主要股东增持。

SFISF债券回购交易。SFISF旨在支持符合条件的证券、基金、保险公司通过“以券换券”的方式，获取高流动性资产，增强自身融资能力，更好发挥稳定资本市场的作用。广发银行第一时间与首批符合条件的证券公司、基金公司沟通交易意向，10月29日，协同广发证券落地粤港澳大湾区首批SFISF下的国债质押式回购交易，携手湾区金融机构为资本市场发展蓄力。

“下一步，广发银行将持续用好各项货币政策工具，高效落实监管单位工作要求，多层次满足资本市场发展需求，助推实体经济高质量发展。”广发银行相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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