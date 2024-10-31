最新数据显示，前三季度万科实现营收2200亿元，已完成今年全部公开债的兑付，三季度经营性现金流保持为正，实现超100%回款率。同时，万科高质量交付超11万套，销售超1800亿，年内所有新投资项目均实现首开兑现度100%，2023年至今盘活存量产能超470亿。

对此，业内人士提出，前三季度行业深度调整期，万科通过积极行动，如期完成“保交付”“保兑付”实属不易。随着9月底政策东风吹至，市场各方对万科重回健康发展的信心也在加强。据不完全统计，10月以来万科再获中国银行、中国邮政银行、平安银行等多家知名机构的融资支持，并获超400家券商给予增持评级。

报告提出，在自身努力和各方支持下，万科继续坚守财务安全底线。第三季度，经营性现金流保持为正，1月至9月回款金额超过1800亿，回款率超100%；债务结构持续优化，加权平均债务期限延长至5.4年；继续获得金融机构积极支持，年内实现新增融资、再融资超770亿元，同时融资成本保持低位，新增融资综合成本3.58%。通过全力行动，万科持续降解存量债务，1月至9月偿还有息负债约700亿元，年内已无境内外公开债。

关于此次业绩亏损，万科解释称，主要是开发业务结算规模和毛利率下滑、计提减值、部分非主业财务投资亏损，以及部分资产和股权交易价格低于账面值等。在资本市场人士看来，行业深度调整下，房企亏损属普遍现象，当前第一优先级必然是保现金流安全。

此外，报告还显示，万科在守住经营安全的同时，持续提升交付质量和入住体验。据介绍，今年以来，万科积极开展“与业主共建家园”系列行动，邀请超过3万户业主走进工地实地看房，同时，针对部分新项目基础生活配套不足、社区缺少活力等情况，万科在51个大盘项目完善社区配套、推进社区氛围营造，大盘项目入住户数新增超2万户。为让消费者踏实住进新房，在交付阶段推进“交付即办证”，上百个项目的业主于交付现场拿到产证。高质量交付的背后，是万科产品力的持续提升。近年来，万科积极研发适配城市发展趋势的前沿产品，在多个一线及省会城市实现热销，销售保持行业前列。此外，万科物业业务夯实基础服务品质，前三季度存量项目年化饱和收入同比增长12%。

(责编：董童、李源)

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