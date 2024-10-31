9月末我国债券市场托管余额近170万亿元
2024年10月31日16:18 | 来源：新华社
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记者日前从中国人民银行获悉，9月份，我国债券市场共发行各类债券76031.5亿元。截至9月末，我国债券市场托管余额169.9万亿元。
近期，我国债券市场规模稳定增长。中国人民银行公布的金融市场运行情况显示，9月份，国债发行13615.3亿元，地方政府债券发行12843.2亿元，金融债券发行7638.7亿元，公司信用类债券发行11908.3亿元，信贷资产支持证券发行131.8亿元，同业存单发行29231.2亿元。
此外，截至9月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.43万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.6%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额4.39万亿元。（记者吴雨、任军）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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