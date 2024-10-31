原标题：AI加成与自然交互，汉王科技发布MOUNTAIN系列手写办公本

在办公方式不断进化的历程中，每一次技术的革新都深刻地改变了我们的工作模式。从最初的语音、识图，到笔纸书写，再到计算机时代的键盘和鼠标，技术的进步与社会需求共同推动着办公方式的不断升级。如今，随着人工智能技术的飞速发展，人类自然交互方式在办公中的应用正变得越来越广泛，这不仅大幅提升了办公生产力和效率，更让我们有机会回归到最自然、最熟悉的“原生办公”状态。

10月31日，汉王科技正式发布了其全新的MOUNTAIN系列手写办公本——M10与M10 Mini。这两款新品通过自主研发的语音、手写和阅读三大智能交互技术，为办公用户提供了更自然、更高效的办公体验。

近年来，电纸本在屏幕尺寸、交互形式和智能应用等方面实现了全面提升，逐渐深入会议、办公等多元化场景。据权威第三方机构洛图科技统计数据显示，2024年前三季度，中国电子纸平板市场呈现出强劲的增长势头，其中办公本同比增长近30%，成为电子纸平板市场的主力军之一。

在发布会现场，汉王科技副总裁王杰深入阐述了“原生办公”的理念。他指出，在办公发展的历史长河中，键盘和鼠标是计算机时代的产物，而手写、语音、识图才是人类最原生的交互方式。人工智能技术的出现，让我们有机会回归到最自然、最高效的办公方式，这正是“原生办公”的本意。汉王科技推出的MOUNTAIN系列手写办公本，正是基于这一理念而诞生的。

那么，何为“原生办公”呢？简而言之，它是一种以人们自然的交互方式提升办公便捷性、灵活性、适应性和生产力的办公模式。在这个模式下，语言和手写成为最主要的沟通方式，它们比键盘和鼠标更加直观，减少了学习办公工具的时间成本。特别是在会议等办公场景中，语音转写的速度通常比打字更快，结合大模型的语稿整理技术，整理内容的质量和效率都达到了惊人的水平。

MOUNTAIN系列手写办公本内置了全新升级的语稿整理2.0功能，这一功能在语稿整理的准确率和效率上实现了显著提升。即使是一小时高强度会议转写的万字原稿，会议纪要也能在15秒内速成，语稿整理仅需10秒。

除了语音转写外，手写输入也是MOUNTAIN系列的一大亮点。MOUNTAIN系列手写办公本支持的全局手写批注功能全面兼容第三方应用，用户可以随想随写，轻松完成手写记录，并可以创建目录进行管理。此外，MOUNTAIN系列还内置了定制版Office软件，用户可以随心进行日常办公操作，高效精准地处理文字、表格、演示文稿等内容。值得一提的是，该产品还提供了业内唯一支持Office公式手写识别技术，让M10秒变办公生产力工具。

在拓展办公场景和应用体验方面，MOUNTAIN系列结合自然交互方式，为用户开拓出了全新的办公场景和体验。例如，在项目讨论中，用户可以手写批注图片或文件，并通过语音记录下自己的解读，这种多模式交互方式有助于提高工作效果。在移动办公场景下，环境往往多样化且不固定，MOUNTAIN系列则可以通过语音和手写灵活记录重要事项和内容，并通过OCR技术迅速分享到办公流程中，避免了因操作不便而延迟处理的情况，减少了任务中断。

要将“原生办公”理念落地并实现如此强大的功能，需要跨越语音、手写和阅读三大智能交互的高峰。作为人工智能领域的“原住民”，汉王科技已经在这个领域坚持自主创新三十余年。从最初的手写识别、OCR、视频智能分析、自然语言理解到多模态大模型，汉王科技始终肩负着“让机器更懂你”的使命，不断将领先的人工智能交互技术应用于产品和行业场景中，助力个人和企业实现无纸化、智能化转型。

在语音交互方面，汉王科技以自研的天地大模型为基础构建了新一代语音识别系统。该系统利用一体化架构实现海量数据训练的信息无损传递，显著提升了语音识别的准确性和适应性。在准确率、实时性、动态修正等重要性能参数上。

在手写交互方面，M10标配的汉王自研B6数字电磁笔采用航空级铝合金材质，握感舒适，专业8192级压感能实时、准确地反映笔尖的压力变化，具有书写精度更高、稳定性更好、功能更丰富、适配性更强等优点。

在阅读交互方面，用户可通过MOUNTAIN系列的800万像素智能摄像头拍摄办公文档，点选照片即可实现高性能线上OCR识别，多图处理时可一键生成PDF文档。而AI智能重排技术则可实现PDF文件的自动重排，用户可自由改变PDF文件的字体、字号和行间距，让办公文件更容易阅读和分享。

汉王科技以人工智能驱动的原生办公理念，赋予MOUNTAIN系列回归自然交互方式的办公体验。这使得办公用户可以在多种办公场景中通过结合语音、手写、识图等自然交互方式，更高效地处理任务、记录信息和进行协作办公。

(责编：董童、李源)

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