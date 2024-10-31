人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

商务部：第七届进博会展会整体筹备工作已基本就绪

2024年10月31日16:26 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月31日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东31日在例行新闻发布会上表示，秉承“新时代，共享未来”的主题，第七届进博会将于11月5日至10日在上海举办，同期举办虹桥国际经济论坛。目前，展会整体筹备工作已基本就绪。国家展、企业展、人文交流活动等各类展台已全部进场搭建，预计展台主体结构搭建工作将于今天（10月31日）晚间基本完成。目前，已有2700多家参展企业的展品进入展馆，700多家尚在运输途中，预计将于11月2日前进入展馆。

何亚东介绍说，本届进博会将采取一系列措施，强化现场服务保障。点位布局方面，科学规划、合理设置了26类172处大会功能点位。标识设置方面，增设1523个大会临时标识，着力提升呈现方式与实用性。证件注册方面，通过智能手段简化注册审核流程。餐饮服务方面，强化支付便利性，在做好小面额现金备付工作的同时，首次实现境内、境外银行卡受理全覆盖。同时，增设餐饮“预订配送，展位速达”服务和5000平方米的专用就餐区。此外，通过进博会公众号等渠道，广泛发布交通出行等各类服务保障信息，全面优化升级论坛信息系统、展馆导航功能等。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：第七届进博会展会整体筹备工作已基本就绪
　　人民网北京10月31日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东31日在例行新闻发布会上表示，秉承“新时代，共享未来”的主题，第七届进博会将于11月5日至10日在上海举办，同期举办虹桥国际经济论坛。目前，展会整体筹备工作已基本就绪。…
产学研深度融合 点燃科技产业化新引擎
　　近年来，我国在推动产学研深度融合方面取得了显著进展，着力打通打破束缚新质生产力发展的堵点卡点，促进创新链、产业链、资金链和人才链的紧密连接。 此前，科技部与财政部联合发布了《企业技术创新能力提升行动方案（2022—2023年）》，明确提出支持企业与高校、科研院所共建新型研发机构，并推动科技成果转化项目库向企业开放，加速科技成果的产业化进程。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部