人民网北京10月31日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东31日在例行新闻发布会上表示，秉承“新时代，共享未来”的主题，第七届进博会将于11月5日至10日在上海举办，同期举办虹桥国际经济论坛。目前，展会整体筹备工作已基本就绪。国家展、企业展、人文交流活动等各类展台已全部进场搭建，预计展台主体结构搭建工作将于今天（10月31日）晚间基本完成。目前，已有2700多家参展企业的展品进入展馆，700多家尚在运输途中，预计将于11月2日前进入展馆。

何亚东介绍说，本届进博会将采取一系列措施，强化现场服务保障。点位布局方面，科学规划、合理设置了26类172处大会功能点位。标识设置方面，增设1523个大会临时标识，着力提升呈现方式与实用性。证件注册方面，通过智能手段简化注册审核流程。餐饮服务方面，强化支付便利性，在做好小面额现金备付工作的同时，首次实现境内、境外银行卡受理全覆盖。同时，增设餐饮“预订配送，展位速达”服务和5000平方米的专用就餐区。此外，通过进博会公众号等渠道，广泛发布交通出行等各类服务保障信息，全面优化升级论坛信息系统、展馆导航功能等。

(责编：孙红丽、吕骞)

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