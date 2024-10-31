原标题：水滴公司CEO沈鹏：将进一步发展国际化业务 分享数字化服务能力

10月28日，以“点亮金融科技新航道”为主题的香港金融科技周于香港亚洲国际博览馆开幕，本届香港金融科技周由香港财经事务及库务局与投资推广署主办，并由香港金融管理局（金管局）、香港证券及期货事务监察委员会（证监会）和香港保险业监管局（保监局）合办，吸引了超过100个经济体、逾30000名各界代表共同参与，汇聚银行、证券、投资、保险及科技等领域的全球行业领袖，共同探讨金融及科技的未来，引领行业迈向新纪元。

香港财政司司长陈茂波、香港金管局总裁余伟文、财经事务及库务局局长许正宇、财经事务及库务局副局长陈浩濂等香港监管机构负责人出席开幕式。此外，腾讯公司、蚂蚁集团、小米集团、水滴公司等受邀参会，水滴公司创始人兼CEO沈鹏出席保险科技论坛并发表演讲。

香港财政司司长陈茂波表示，会密切关注市场发展，以及参考海内外经验，充分利用香港汇聚内地和国际数据、资讯自由流通的独有优势，推动金融服务业应用人工智能，因地制宜加速培育新质生产力。香港财经事务及库务局局长许正宇表示，特区政府将与金融监管机构和行业持份者携手合作，缔造健康及可持续的市场环境，协助金融机构抓紧机遇，负责任地采用人工智能，促进香港作为国际金融中心的高质量发展。香港金管局总裁余伟文强调了拥抱数字发展前沿对推动下一阶段金融科技创新的重要性，并宣布一系列新措施，多方面引领香港金融科技蓬勃发展。

在“保险科技论坛”，水滴公司创始人兼CEO沈鹏表示，伴随着互联网技术的革新，以及鼓励开放创新的行业环境，中国保险科技在全球范围有一定的先发优势。水滴公司自研保险领域大模型——“水滴水守大模型”已经开始内测使用，已在辅助销售、智能营销、智能质检、产品创新等全场景中进行应用，大幅提升保险服务的效率。

沈鹏介绍，伴随大模型技术发展，保险行业已经进入由科技驱动的“数智化”时代，聚焦行业提效和高质量发展。科技驱动保险业高质量发展，也符合国家倡导的“数字经济”发展大方向。保险科技最大的特点是助力行业降本增效，能够为用户、保险机构、线下经纪人提供更高效的科技产品和工具，推动行业进一步发展。

科技与保险业的结合将越来越紧密，这是行业发展的必然趋势。保险服务场景需要大量的人工交流、记录，非常繁杂，而科技可以助力保险业务运营变得更有效率。大模型的“上下文语义理解能力”“自然连贯语言表达能力”和“应对新场景的学习能力”，能够很大程度上助力销售人员，这就为降本增效带来很大的可能。

水滴作为一家科技公司，对于前沿技术时刻在关注。2019年开始，水滴开始投入AI建设，每年的研发投入在3亿元左右，并且组建了数百人的研发团队，团队核心成员均来自北大、清华、中科院等名校，在AI领域获得了数十项技术专利。

基于“水滴水守大模型”的赋能，AI保险经纪人助理“帮帮”迎来深度升级。此前“帮帮”主要承担保险服务流程中重复性较高、劳动密集型的工作，升级后的“帮帮”可以在销售规划过程中承担更多复杂的工作，给出更专业、准确、易于理解的建议。目前，“帮帮”的对话平均时长可接近50分钟，并帮助保险经纪人更好解答用户各种疑问，提升用户服务体验。

沈鹏表示，水滴公司关注香港市场，成立持牌保险经纪公司——水滴金融，水滴金融为个人和企业客户提供专业的保险经纪及财富规划服务，经营多元化业务，包括终身寿险、重疾、医疗、万用寿险、MPF、投资相连计划、GI等服务，为客户提供一站式、全流程、业务闭环的财富管理、产品分析和服务。秉承着客户为本的服务宗旨，水滴金融已经组建一支超百人的专业化本土财富规划专家团队，为客户的财富传承和保障计划保驾护航。目前，水滴金融全港合作超过20家大型保险公司及合作机构，上线超过1000个产品。

“水滴金融将会把水滴公司过去沉淀积累的专业化保险经纪服务能力、线上线下运营经验、以及科技赋能的专长一同带到香港市场，希望能够携手合作伙伴共同为香港保险市场带来新的动能与机遇。未来，水滴也将进一步发展国际化业务，将公司此前沉淀的数字化能力，分享给更多地区的合作伙伴，共同提升运营效率和客户体验。” 沈鹏表示。

(责编：曹淼、李源)

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