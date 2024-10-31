本报记者 丁怡婷 郑洋洋 毕京津 王 丹

保交房是维护购房人合法权益、促进房地产市场止跌回稳的有力举措。全国切实做好保交房工作视频会议5月召开以来，各地结合实际情况，制定工作方案，组建工作专班，加快推进保交房工作，加大“白名单”项目贷款投放力度，确保在建已售商品房如期保质交付，促进房地产市场筑底企稳。

——编 者

最近，山西太原市民聂婷婷经常去位于迎泽区的新家，和家人讨论装修风格。这套住房10月如期交付，让她感到安心。

“我们会同有关部门打好‘组合拳’，成立工作专班，一手抓‘白名单’，解决好项目建设资金问题；一手抓建设交付进度，压实地方政府、房地产企业、金融机构等各方责任，按照市场化、法治化原则，‘一楼一策’，分类推进。”住房城乡建设部部长倪虹介绍，目前看，保交房攻坚战各地推进有力，已经交付246万套，给购房人吃下“定心丸”，对市场预期也带来明显改变。

强化融资支持，分类处置项目，推动交付进度……各地多措并举，有力推进保交房工作。截至10月21日，河南已交付保交房项目超26万套；山东已交付保交房项目近25万套；甘肃交付率超八成；福建、重庆交付率超七成；贵州六盘水、铜仁，江西上饶，湖南郴州、邵阳，河南驻马店等城市交付率超八成；四川德阳、江苏徐州、山东济南等多个城市交付率超七成。

强化融资支持

落实好“白名单”

保交房项目情况复杂、体量较大，解决项目融资问题很关键。城市房地产融资协调机制作为房地产项目的有效融资手段，在保交房工作中发挥了重要作用。

过去两年，房地产市场发生变化，聂婷婷等碧桂园云顶项目的业主密切关注工程进度，项目开发商也在担心。“销售资金回笼慢、融资渠道不畅通，一期项目工程竣工阶段性存在资金缺口。”碧桂园集团山西区域总裁王建家担心贷不到款导致工程滞后。

今年，该项目进入太原市首批“白名单”，被房地产融资协调机制专班推送对接到工商银行太原分行。然而，在银行进行贷款业务审核时，难题又出现了。银行从风控角度评估，该项目尽管有土地作为抵押物，但存在被依法回收的风险；此外，该项目一期已全部销售，是否具有还款能力？

这些都成为“白名单”落地的“卡点”。

“最后，还是融资协调机制发挥了作用。”王建家介绍，与政府专班对接、银企多轮磋商后，认为后期销售回款能覆盖贷款资金，具有还款能力。太原市有关部门还出具证明，同意后续未开发土地可以继续开发，这为企业及时引入国有资本联合开发闲置土地争取了时间，项目问题得以及时“修复”。

“卡点”解决，授信放款提速。“从项目发起到成功授信只用了一周。我们已收到第一笔进度贷款4500万元，下一笔也即将拨付。”王建家说。

快速审批、放款，得益于信贷审批和放款流程的不断优化。“以前，传统贷款业务一般由支行发起，再逐级上报到省行审批。现在，我们对‘白名单’项目进行提级处理，效率大幅提高。”工商银行太原分行公司部经理王勇说。

“我们已推动将全省商业银行纳入省市两级工作专班，畅通政银企沟通，指导银行建立‘白名单’项目‘绿色通道’。”国家金融监督管理总局山西监管局统计监测处负责人毛凌云介绍，我们还通过新增贷款、存量贷款展期、调整还款安排等方式加大金融支持力度；逐项目建立融资台账，开展实地督导，联动住建、房企推动解决堵点问题。

“截至10月18日，全省保交房项目已交付12.64万套。”山西省住建厅房产处处长李志峰说。

浙江工业大学中国住房和房地产研究院院长虞晓芬介绍，通过“白名单”项目制度，有助于一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求、破解房地产融资难题，保障施工进度和顺利交房，稳定开发企业和市场预期。

截至10月16日，“白名单”房地产项目已审批通过贷款达到2.23万亿元。“为做好房地产项目融资，保障房屋建成交付，我们还会进一步优化完善房地产‘白名单’项目融资机制，做到合格项目‘应进尽进’，已审贷款‘应贷尽贷’，资金拨付‘能早尽早’。”国家金融监督管理总局副局长肖远企介绍，目前，把商品住房的房地产开发贷款项目全部纳入“白名单”的条件已经具备，今后符合“白名单”标准条件的房地产项目，均应该按照“白名单”管理，做到“应进尽进”。

创新工作举措

分类处置项目

针对如何加快保交房攻坚战进度，各地在积极探索。

今年6月，河南省太康县“展图·世悦府”小区900多户业主提前拿到了房屋钥匙。“小区不远处就是学校。有了新房，孩子可以在家门口读书上学。”业主周闯说，有一段时间，项目施工放缓，他一度做好了延期收房的心理准备。

“住建部门牵头，保交房工作专班集中多部门力量，对今年3月31日前取得预售许可证、合同约定今年底前交付的商品住房项目，进行全面摸排，制定项目‘一楼一策’实施方案，明确筹资计划、施工进度及交付时间等，推动项目建成交付。”太康县住建局党组书记、局长宋华说。

7月，涉及近800套住房的“银城天汇”项目建设出现资金困难。

“抓紧申报‘白名单’项目，可获得优先金融支持！”该项目联络员、太康县房管所所长张鹤鸣主动找上门，向项目负责人刘文峰介绍“白名单”制度。中国银行太康支行利用“白名单”项目审批“绿色通道”，及时为“银城天汇”项目审批授信1.2亿元。

“我们探索建立了‘一项目一方案一专班一银行一审计一法官’保交房处置模式，住建部门牵头，对于有融资需求的项目，纳入融资‘白名单’，帮其获得信贷资金；对于涉及诉讼的，协调法院妥善处置；对于违法违规挪用资金的企业，由公安机关严厉打击，追回资金。同时，省市县各级专班联动，各部门紧密协作。”河南省住建厅房地产市场监管处处长王世伟说。目前，河南省已有700多个项目进入“白名单”，投放总额超过750亿元。截至10月30日，河南省保交房项目住房交付率超过69%。

在福建，通过科技赋能，提高服务效率。福建省房地产融资协调机制系统，依托福建省级融资征信平台——“金服云”设立专区，破解房地产金融服务风险识别、闭环监督管理等难题。利用这一平台，房产主管部门和监管部门能开展“白名单”项目跟踪、统计分析、问题反馈等，使用数据可视化工具集中展示“白名单”项目基本信息、资金审批使用、融资需求反馈等情况。对于平台推送暂时不满足“白名单”要求的项目，各银行机构探索建立“告知承诺+容缺办理”等附条件审批服务机制，提请各城市政府有针对性地拿出解决方案。

在山东，当地对于资可抵债项目，充分发挥融资协调机制作用推动获得融资支持；对于资不抵债项目，提高司法处置效率，推动处置后纳入“白名单”获得融资支持；对于停、缓建项目，通过置换、退还购房人款项等方式，保障购房人合法权益。

完善工作机制

推动交付进度

江西南昌经济技术开发区，知语时光小区项目二期548套房，一次性在5月底交付。

“区人防、规划等部门3月开始对项目进行预验，并帮助我们提前整改，加快交付进度。”项目工程部负责人付金海介绍，在办理竣工验收备案材料时，得到相关支持。

项目方保资金、赶进度：增加人手，主体封顶施工时有300多名工人；预留两个月用于查验整改，3月就完成了园林施工和精装修工程；每月25日根据完成工作量上报资金计划，集团公司按70%比例拨款，预留30%在验收合格后支付。

为帮助房企回笼资金，经开区推出多项政策促进房地产销售。“我区推出购房现金补贴和团购补贴，并举办了两场秋季专场直播。国庆假期，累计曝光量达250万，在线观看超2.6万人次，助力全区达成156套房产交易。”南昌经开区城市建设局工作人员李艳说。

“为保障融资协调机制，每月下旬公布‘存贷挂钩’机制考核打分情况，正向激励金融机构‘应贷尽贷’。”南昌市住建局开发管理科副科长彭金标介绍。截至10月24日，南昌市保交房项目住房交付率71%。

江西省住房城乡建设厅相关负责人介绍，为加快银行放款进度，江西省市县专班采取上门宣讲政策、派员驻点办公、建立绿色通道等方式，压缩审批流程、及时解决问题，力争资金尽快到位。同时，建立勘察设计、质量监管、竣工验收“一条龙”服务窗口，为房地产企业建设交付提供服务。

倪虹表示，接下来将和国家金融监督管理总局会同有关部门和单位，强化信贷、土地、司法等措施联动，紧紧围绕交付目标，继续狠抓各项工作落实。

一是抓进度。通过全国保交房信息系统，对每一套交付任务都做到建档立卡，确保交付一套、销号一套。二是抓质量。把保交房项目作为加强房屋质量监管的重点，既要把房子建成，又要把房子建好，将验收合格的房子交到购房人手上。三是抓协调。用好国家、省、市三级专班联动机制，协调解决项目跨区域的资金抽逃、涉法涉诉、资产处置等方面的困难和问题。

《 人民日报 》（ 2024年10月31日 13 版）

(责编：王仁宏、李楠桦)

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