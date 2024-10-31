人民网北京10月31日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，10月31日，国铁集团披露了2024年前三季度财务决算。前三季度，国铁集团实现营业总收入9007亿元，净利润盈利129亿元。

国铁集团财务部负责人介绍，今年以来，国铁集团聚焦服务和支撑中国式现代化，稳步推进铁路建设、客货运输、科技创新等重点工作，为巩固和增强经济回升态势提供了有力运输支撑。

一是旅客运输连创历史新高。圆满完成春暑运和清明、五一、端午、中秋小长假运输任务，较好地服务了旅客假日出行。开行旅游列车1430列，助力旅游经济、银发经济发展。前三季度，全国铁路日均安排开行旅客列车10792列，同比增长9.8%；累计发送旅客33.3亿人次，同比增长13.5%，创历史同期新高，其中10月1日发送旅客2144.8万人次，创单日旅客发送量历史新高。

二是货运市场化改革成效显著。前三季度国家铁路货物发送量完成29.3亿吨、同比增长1%，其中三季度国家铁路发送货物10.04亿吨，同比增长3.8%，创单季度货物发送量历史新高。充分发挥全国铁路一张图、一张网的优势，加强货物运输组织，提升大秦、浩吉、兰新等主要通道运输能力，全力保障煤炭、石油、粮食、化肥等国计民生重点物资运输需求，有力保障了国民经济平稳运行和人民群众生产生活。

三是重点工程建设有序推进。充分发挥铁路建设投资带动效应，聚焦联网、补网、强链重点项目，优质高效推进铁路规划建设，科学调配建设资源，优化施工组织安排，强化安全、质量、环保和投资控制，重点工程项目有序推进，现代化铁路基础设施体系加快构建。前三季度，全国铁路完成固定资产投资5612亿元、同比增长10.3%，投产铁路新线1820公里，其中高铁1210公里。国庆前夕，全国铁路营业里程突破16万公里，其中高铁超4.6万公里。

四是服务国家战略有力有效。积极推动铁路“走出去”，精心组织境外铁路项目建设和运营。中老铁路客货两旺，黄金大通道作用日益显现。雅万高铁运输安全平稳有序，客流持续增长，辐射带动作用显著增强，进一步擦亮“金字招牌”。匈塞铁路塞尔维亚境内诺维萨德至边境苏博蒂察段实现铺轨贯通，中国研制的匈塞铁路高速动车组在塞尔维亚亮相。中欧班列呈现量质齐升良好态势，累计开行14689列，发送货物157.1万标箱，同比分别增长13%、11%，已连续7个月单月开行数量突破1600列，有力保障了国际产业链供应链稳定畅通。

五是铁路科技创新实现新突破。发挥铁路科技创新联盟作用，加大关键核心技术攻关和产业化应用力度，智能铁路技术创新持续深化，移动装备、工务工程、通信信号、运输组织等领域技术创新取得新突破。牵头推进CR450动车组样车研制，时速400公里基础设施关键技术研究取得积极进展，目前已进入整车装配阶段。

六是运输安全平稳有序。积极应对台风“摩羯”“普拉桑”等极端天气和自然灾害，全力做好防汛抗洪工作，加强监测预警、线路巡查、设备检修，提前采取主动避险措施，最大限度减少对铁路运输安全和秩序的影响，有力维护了人民群众生产财产安全。

该负责人介绍，国铁集团持续深化运输供给侧结构性改革，提升运输能力和服务品质，着力构建现代化铁路经营管理体系，推动了国铁企业经营效益稳步提升，资产负债率下降至64.24%，较上年末下降1.3个百分点，经营形势持续稳中向好。

(责编：王连香、吕骞)

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