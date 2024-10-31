前三季度国铁集团实现营业总收入9007亿元
人民网北京10月31日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，10月31日，国铁集团披露了2024年前三季度财务决算。前三季度，国铁集团实现营业总收入9007亿元，净利润盈利129亿元。
国铁集团财务部负责人介绍，今年以来，国铁集团聚焦服务和支撑中国式现代化，稳步推进铁路建设、客货运输、科技创新等重点工作，为巩固和增强经济回升态势提供了有力运输支撑。
一是旅客运输连创历史新高。圆满完成春暑运和清明、五一、端午、中秋小长假运输任务，较好地服务了旅客假日出行。开行旅游列车1430列，助力旅游经济、银发经济发展。前三季度，全国铁路日均安排开行旅客列车10792列，同比增长9.8%；累计发送旅客33.3亿人次，同比增长13.5%，创历史同期新高，其中10月1日发送旅客2144.8万人次，创单日旅客发送量历史新高。
二是货运市场化改革成效显著。前三季度国家铁路货物发送量完成29.3亿吨、同比增长1%，其中三季度国家铁路发送货物10.04亿吨，同比增长3.8%，创单季度货物发送量历史新高。充分发挥全国铁路一张图、一张网的优势，加强货物运输组织，提升大秦、浩吉、兰新等主要通道运输能力，全力保障煤炭、石油、粮食、化肥等国计民生重点物资运输需求，有力保障了国民经济平稳运行和人民群众生产生活。
三是重点工程建设有序推进。充分发挥铁路建设投资带动效应，聚焦联网、补网、强链重点项目，优质高效推进铁路规划建设，科学调配建设资源，优化施工组织安排，强化安全、质量、环保和投资控制，重点工程项目有序推进，现代化铁路基础设施体系加快构建。前三季度，全国铁路完成固定资产投资5612亿元、同比增长10.3%，投产铁路新线1820公里，其中高铁1210公里。国庆前夕，全国铁路营业里程突破16万公里，其中高铁超4.6万公里。
四是服务国家战略有力有效。积极推动铁路“走出去”，精心组织境外铁路项目建设和运营。中老铁路客货两旺，黄金大通道作用日益显现。雅万高铁运输安全平稳有序，客流持续增长，辐射带动作用显著增强，进一步擦亮“金字招牌”。匈塞铁路塞尔维亚境内诺维萨德至边境苏博蒂察段实现铺轨贯通，中国研制的匈塞铁路高速动车组在塞尔维亚亮相。中欧班列呈现量质齐升良好态势，累计开行14689列，发送货物157.1万标箱，同比分别增长13%、11%，已连续7个月单月开行数量突破1600列，有力保障了国际产业链供应链稳定畅通。
五是铁路科技创新实现新突破。发挥铁路科技创新联盟作用，加大关键核心技术攻关和产业化应用力度，智能铁路技术创新持续深化，移动装备、工务工程、通信信号、运输组织等领域技术创新取得新突破。牵头推进CR450动车组样车研制，时速400公里基础设施关键技术研究取得积极进展，目前已进入整车装配阶段。
六是运输安全平稳有序。积极应对台风“摩羯”“普拉桑”等极端天气和自然灾害，全力做好防汛抗洪工作，加强监测预警、线路巡查、设备检修，提前采取主动避险措施，最大限度减少对铁路运输安全和秩序的影响，有力维护了人民群众生产财产安全。
该负责人介绍，国铁集团持续深化运输供给侧结构性改革，提升运输能力和服务品质，着力构建现代化铁路经营管理体系，推动了国铁企业经营效益稳步提升，资产负债率下降至64.24%，较上年末下降1.3个百分点，经营形势持续稳中向好。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 9月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模44782亿元
- 人民网北京10月31日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，2024年9月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模44782亿元，同比增长5%。 其中，货物贸易出口22495亿元，进口16227亿元，顺差6268亿元；服务贸易出口2420亿元，进口3640亿元，逆差1219亿元。…
- 国家外汇管理局扩大3项跨境投融资便利化试点
- 人民网北京10月31日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，日前，国家外汇管理局在总结前期试点经验的基础上，决定将开展外商投资企业境内再投资免登记试点和银行直接办理外债登记试点的地区扩大至天津市、安徽省、山东省（含青岛市）、湖北省和四川省，将“科汇通”试点地区扩大至上海市、北京市、天津市、河北雄安、南京市、苏州市、杭州市、合肥市、武汉市、长沙市、广州市、重庆市、成都市、绵阳市、西安市和深圳市等16个地区。 据介绍，自2022年起，国家外汇管理局在上海市、江苏省、广东省、深圳市、北京市、浙江省、宁波市、海南省、河北雄安、重庆市、福建省、厦门市等12个地区开展银行直接办理外债登记试点，并在以上12个地区及陕西省试点外商投资企业境内再投资免登记，探索进一步便利经营主体办理跨境投融资业务。…
- 评论
- 关注