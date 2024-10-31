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中信旗下南钢集团获2024年“数据要素×”大赛全国第二名

2024年10月31日17:00 | 来源：新华网
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原标题：中信旗下南钢集团获2024年“数据要素×”大赛全国第二名

10月25日，2024年“数据要素×”大赛全国总决赛在北京圆下帷幕，本届大赛共吸引了来自各行业各地区近2万支队伍、10万人参赛。中信旗下南钢集团与江苏移动联合团队参赛项目“基于数据要素驱动的钢铁产业链协同智慧运营平台”获得全国总决赛工业制造赛道第二名。

2024年“数据要素×”大赛由国家数据局等15个部委联合主办，是聚焦数据要素开发应用的全国性大赛。大赛聚焦工业制造、现代农业等数据要素重点应用场景设置了12个赛道，旨在孵化一批有发展潜力的创新企业，培育一批数据要素优秀产品，发掘一批可落地的解决方案，激励社会各界共同挖掘市场需求，全面提高数据资源开发利用水平。

南钢集团与江苏移动联合团队参赛项目“基于数据要素驱动的钢铁产业链协同智慧运营平台”，以钢铁产业链的共性问题和关键需求为导向，打破产业链数据壁垒，实现数据安全高效流通与共享，在强链补链延链中充分挖掘数据要素价值。项目深度融入大数据、人工智能、区块链、5G等核心技术，打造了车间级互联、敏捷柔性生产、供应链金融服务等新模式，有效解决了钢铁产业链生产节奏对齐难、制造端敏捷柔性不足、协同信任成本高等痛点问题，推动产业链上下游企业间高效协同，使产业链整体成本降低3%以上。目前该项目以“模块化+定制化”方式复制推广，已在凌钢、永钢、四川观池等多家企业落地。

近年来，中信集团积极贯彻落实《数字中国建设整体布局规划》、国家“人工智能+”和“数据要素×”行动要求，大力推进“数字中信”建设，通过“管理上云”和“应用绽放”两大行动持续提升管理数字化和产业数字化发展水平，在综合金融、先进智造、先进材料等关键领域涌现出一批行业领先应用。南钢集团作为中信集团旗下企业数字化转型的“排头兵”，依托全栈式工业互联网平台，形成了“一脑三中心”智改数转网联顶层架构。建成首个专业加工高等级耐磨钢配件的“JIT+C2M”(准时制生产+用户直连制造)个性化定制智能工厂，构建从客户需求至成品交付全过程数字链接，实现产品交付周期缩短65%，效率提升5至10倍。未来，南钢集团将进一步提升科技创新和数字化发展能级，不断向高端化、智能化、绿色化迈进，加快培育新质生产力。

(责编：董童、李源)
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