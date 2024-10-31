人民网北京10月31日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，日前，国家外汇管理局在总结前期试点经验的基础上，决定将开展外商投资企业境内再投资免登记试点和银行直接办理外债登记试点的地区扩大至天津市、安徽省、山东省（含青岛市）、湖北省和四川省，将“科汇通”试点地区扩大至上海市、北京市、天津市、河北雄安、南京市、苏州市、杭州市、合肥市、武汉市、长沙市、广州市、重庆市、成都市、绵阳市、西安市和深圳市等16个地区。

据介绍，自2022年起，国家外汇管理局在上海市、江苏省、广东省、深圳市、北京市、浙江省、宁波市、海南省、河北雄安、重庆市、福建省、厦门市等12个地区开展银行直接办理外债登记试点，并在以上12个地区及陕西省试点外商投资企业境内再投资免登记，探索进一步便利经营主体办理跨境投融资业务。2023年，在深圳市河套地区开展“科汇通”试点，允许境外科研资金直接汇入河套地区外资非企业科研机构，促进科技创新要素跨境流动。试点以来，政策实施情况良好，在有效防控风险的同时，有力促进了试点区域经济发展。

(责编：罗知之、吕骞)

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